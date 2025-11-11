 La Federazione paralimpica di calcio balilla regala 14 tavoli alle scuole e all'Università di Messina

martedì 11 Novembre 2025 - 16:30

Il gesto pratico e simbolico per incentivare tanto lo sport quanto l'inclusione

MESSINA – Sono stati donati questa mattina 14 tavoli di calcio balilla alle scuole di Messina e ad UniMe. Lo ha fatto la Federazione Paralimpica italiana Calcio Balilla, che ha voluto promuovere la pratica sportiva tra i più giovani, e soprattutto l’inclusione, attraverso un gesto simbolico e sociale. Ma soprattutto, si tratta di un percorso che prosegue, dopo l’organizzazione a Messina, lo scorso anno, di Coppa Italia e Campionato italiano Assoluto di calcio balilla paralimpico.

Calcio balilla, donati 14 tavoli

E così dal primo torneo interscolastico, che si è tenuto diversi mesi fa, si è arrivati alla donazione dei 14 tavoli. Un gesto per cui il sindaco Federico Basile ha voluto ringraziare “la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla”. Il primo cittadino ha parlato di un “prezioso contributo e a tutti coloro che, ogni giorno, lavorano per rendere la nostra città sempre più inclusiva e attenta ai valori dello sport”.

