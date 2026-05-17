La Feluca al Salone del Libro di Torino con l’antologia dei medici scrittori

La presentazione di 33 racconti nel segno della casa editrice messinese e dell'associazione presieduta da Giuseppe Ruggeri. Foto di Rosario Lucà

Testo e fotografie di Rosario Lucà

TORINO – Presentazione al Salone del Libro di Torino dell’ultima antologia della casa editrice messinese “La Feluca”. Si tratta del “Scrittori Medici Contemporanei – Antologia di racconti”. All’incontro del 15 maggio, oltre all’autore Alfredo Buttaffarro, erano presenti il presidente dell’Amsi – Associazione medici scrittori italiani, lo scrittore e medico messinese Giuseppe Ruggeri, e Simone Bandirali, Laura Bruno, Marilina Filidoro e Patrizia Valpiani. Quest’ultima presidente onoraria dell’associazione. È intervenuta anche Isabella Tobino, nipote del grande scrittore e medico Mario Tobino.

L’evento, moderato da Marco Marchetto, si è svolto in collaborazione con la stessa associazione.

A oltre settantacinque anni dalla sua fondazione, l’Associazione Medici Scrittori Italiani, ideata dal celebre chirurgo torinese Achille Mario Dogliotti nel 1951, propone al pubblico nazionale il volume “Scrittori Medici Contemporanei – Antologia di racconti”, curato dalla presidente onoraria Patrizia Valpiani e pubblicato da La Feluca Edizioni.

In libreria dall’aprile 2026, l’opera raccoglie 33 racconti firmati da medici provenienti da tutta Italia. Nessun tema imposto, nessun vincolo stilistico: proprio questa libertà creativa rappresenta la vera forza della raccolta.

C’è chi trae ispirazione dagli incontri quotidiani vissuti in corsia, chi esplora senza filtri la natura più profonda dell’essere umano, chi attinge a ricordi personali, sogni o mondi immaginari. Ne nasce un affresco narrativo ricco e coinvolgente, nel quale generi, stili e prospettive differenti si intrecciano in un unico sguardo comune: empatico, intenso e profondamente umano. Uno sguardo forgiato da chi ogni giorno osserva la vita da vicino, con il camice e con la penna.

Il volume è inoltre arricchito da due preziosi omaggi al passato: i racconti di Carlo Levi e Mario Tobino, già pubblicati nella storica antologia A.M.S.I. del 1988 e firmati da due illustri autori che fecero parte dell’Associazione.

L’A.M.S.I., aderente all’Union Mondiale des Écrivains Médecins (U.M.E.M.), continua così a dimostrare come medicina e letteratura non siano mondi lontani, ma due modi complementari di prendersi cura dell’essere umano. Un invito rivolto a lettori, critici e appassionati a scoprire questo straordinario “mosaico di vite e parole” che unisce la corsia ospedaliera alla pagina scritta.

Un appuntamento di grande interesse per gli amanti della narrativa italiana contemporanea e per chi crede che la vera medicina nasca sempre da una profonda capacità di ascolto e di empatia verso l’altro.

In rappresentanza della casa editrice La Feluca Edizioni è intervenuto Gianluca Buttaffarro, che ha illustrato il contributo editoriale del progetto.

In basso altre foto dal Salone del Libro di Torino.