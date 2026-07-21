Il caldo ferma l’Acr Messina Futsal, la società intanto annuncia La Fauci

Rinviato lo stage per i nati dal 2008 al 2011, intanto la prima squadra accoglie il laterale mancino

MESSINA – Il Messina Futsal, nel suo nuovo percorso con Acr, ha subito una battuta d’arresto non dovuta però a cause societarie. Nella giornata di lunedì 20 luglio era infatti previsto uno stage, ma a causa dell’allerta meteo e le elevate temperature che stanno colpendo la Sicilia lo stage di ieri è saltato. “La decisione – spiega la società – è stata presa con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti, delle loro famiglie e dello staff. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso i nostri canali ufficiali”. Lo stage avrebbe visto coinvolti i nati dal 2008 al 2011.

In prima squadra presentato La Fauci

Venendo invece alla prima squadra che giocherà la prossima Serie A2 Elite la società ha ufficializzato Salvatore La Fauci, laterale mancino di prospettiva che vestirà la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Un giovane, dinamico e dotato di importanti qualità tecniche, viene descritto, e che rappresenta un profilo in linea con il progetto del Club, orientato alla crescita e alla valorizzazione di giovani talenti pronti a mettersi in gioco.