La Gambrinus-Bardiego si ritrova dopo più di 50 anni

La squadra negli anni '70 ha preso parte ai campionati provinciali Juniores e di prima squadra

MESSINA – Si sono ritrovati dopo più di 50 anni gli ex giocatori del Gambrinus-Bardiego del preside Gullí e del tecnico Frassica. Squadra che negli anni ’70 ha partecipato ai campionati provinciali Juniores e di prima squadra.

Un momento di grande emozione per i presenti Naccari Rosario, Grasso Giovanni, Pavone Franco, Bonfiglio Pippo, Fobert Paolo, Giordano Benedetto, Spetanza Saro, Musiano Stello, Laganà Gianfranco, Speranza Giuseppe, Cascio Giovanni, Bonsignore Paolo e Di Dio Nuccio.