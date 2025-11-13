La Gelbison prossimo avversario del Messina, al “Giordano” una sola vittoria

Ci si avvicina ad un terzo di campionato svolto. Domenica trasferta contro la Gelbison che si è rafforzata, sul fronte Messina tutto tace

MESSINA – Proseguono gli allenamenti in vista della prossima partita che il Messina giocherà in trasferta domenica. Avversaria, nel 12° turno di campionato, la Gelbison del presidente di origini peloritane Maurizio Puglisi che ospiterà i biancoscudati allo stadio “Valentino Giordano” alle ore 15. Dalla partita pareggiata contro la Vibonese il Messina si porta il rammarico di non aver tenuto inviolata la porta ma anche la consapevolezza che la vittoria non era scontata ma sarebbe arrivata sudando e soffrendo. Alla squadra in questo momento mancano energie, vista la preparazione improvvisata di inizio stagione, e certamente anche nuovi uomini. Gli avversari lucani a questo proposito proprio nelle scorse ore hanno annunciato gli innesti in gruppo di Joao Da Silva, difensore portoghese ex Fc Messina, e l’attaccante Giacomo Rossi.

ll Messina non ufficializza

In casa Messina invece alle parole di mister e ds riguardo i tesseramenti del portiere Matteo Giangregorio e l’esterno Ranieri Ruffino non sono ancora seguite le ufficialità, ma i due erano in tribuna al “Franco Scoglio” domenica scorsa e si allenano col gruppo. Questo rallentamento sui tesseramenti potrebbe essere possibile vista la situazione di stallo con la Lega, l’acquisizione del titolo sportivo che tarda visto che dipende anche dai pagamenti del debito e il prolungamento dell’esercizio provvisorio al 10 dicembre annunciato settimana scorsa che prolunga la cogestione con la curatela dei nuovi proprietari. Questo oltre le difficoltà proprie del mercato in questa fase di reperire calciatori svincolati già utili alla causa, come ripetono mister Romano e ds Martello, o convincerli a svincolarsi dalle società di appartenenza, i movimenti in entrata del Messina sembrano quindi bloccati.

Oltre agli aspetti di campo, sempre tornando alla partita di domenica scorsa, il Messina e anche la Vibonese sono stati sanzionati con 500 euro di multa a testa per aver tardato di un minuto l’inizio di gioco. Le due squadre dopo il fischio d’inizio e la palla battuta sono infatti rimaste ferme per onorare il lutto del vicepresidente del Messina Morris Pagniello che aveva perso il fratello Freddy nei giorni antecedenti la gara, il capitano Garufi aveva posto anche un mazzo di fiori.

La prossima avversaria Gelbison

Venendo all’avversario di turno la Gelbison ha 14 punti in classifica e viene da un importante pari, 1-1 come il Messina, in casa della capolista Nuova Igea Virtus fermata dopo tre vittorie consecutive. Nella formazione di mister Massimo Agovino milita un altro ex passato da Messina, sponda Fc, Gianmarco Piccioni. L’attacco dei lucani però non decolla con undici reti segnate, una meno del Messina, ma subite sono 13, tre più della formazione di mister Romano. Una squadra che in casa comunque non brilla avendo ottenuto solo quattro punti e avendo vinto solo alla prima giornata contro il Sambiase, nelle ultime due sfide invece due sconfitte contro Vibonese e Savoia che è passata per 2-6. Tra i precedenti recenti i tifosi ricorderanno certamente il playout di Serie C vinto dal Messina grazie all’1-0 maturato in casa a secondo tempo inoltrato e firmato Ragusa.