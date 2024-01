La Global Social Inclusive organizza un’esibizione a Forza d’Agrò

La nuova realtà che punta all'inclusione sociale per il 31 gennaio ha fissato esibizioni di Showdown, Blind Tennis e Calcio per non vedenti

FORZA D’AGRÒ – Prosegue l’impegno di inclusione della Global Social Inclusive. L’associazione nata da qualche settimana dalla ferma volontà di Antonella Rigano, atleta non vedente, dopo un paio di “Cene al buio” è pronta a scendere in campo letteralmente a Forza d’Agrò. Fissata per il 31 gennaio pomeriggio, con il patrocinio del comune jonico, la dimostrazione delle discipline Blind Tennis, tennis per non vedenti, e Showdowm, il corrispettivo del tennistavolo per i non vedenti, presso il convento agostiniano di Forza d’Agrò, dalle 14:30.

In serata poi dalle ore 19 ci si sposterà al campo di calcetto di Forza d’Agrò, in via Belvedere, dove ci sarà una esibizione della disciplina recentemente presentata dalla Global Social Inclusive, il calcio per non vedenti. Partita di esibizione a cui hanno parteciperanno le squadre di calcio e calcio a 5 della Polisportiva Sant’Alessio e la Real Contesse (non vedenti). Un’esperienza per celebrare l’inclusione sociale e promuovere la forza e la determinazione di ogni individuo.

Rigano: “Occasione speciale di divertimento e ispirazione”

“Uniamoci – dice la presidente Rigano – per una giornata dedicata all’inclusione e allo sport, dove avrete l’opportunità di assistere a dimostrazioni straordinarie di Blind Tennis, Showdown e calcio a 5B1, praticati da atleti non vedenti. Queste attività non solo mostrano l’incredibile talento e determinazione degli atleti coinvolti, ma sottolineano anche l’importanza dello sport come strumento di inclusione e comprensione reciproca. La partecipazione a questo evento vi offrirà la possibilità unica di sperimentare il mondo dello sport da una prospettiva diversa, celebrando la diversità e la forza di volontà. Oltre ad essere un’occasione di divertimento e ispirazione, questa giornata rappresenta un forte messaggio di sostegno e di solidarietà verso il superamento delle barriere fisiche e percepite. In questa occasione speciale, non solo vedrete lo sport in azione, ma sentirete anche il potere unificante che ha nel collegare persone di tutte le abilità. Questa è un’opportunità per tutti, appassionati di sport e non, di contribuire attivamente a un mondo più inclusivo e accogliente”.