L’UniMe non resiste alla capolista, Salerno doppia i peloritani

Il Circolo Nautico Salerno, non solo imbattuto ma che non ha mai neanche pareggiato, espugna la Cittadella Sportiva Universitaria per 20 a 10

MESSINA – L’UniMe non riesce a proseguire la propria striscia di risultati consecutivi. Dopo tre vittorie di fila la formazione di coach Misiti cede in casa, ma era ampiamente pronosticabile alla vigilia, contro la capolista Circolo Nautico Salerno. La squadra peloritana mancava di Vincenzo D’Angelo e Pietro Denaro tra i suoi ranghi, ma comunque sarebbe stata difficile avere la meglio di una squadra che in campionato è ancora imbattuta ma soprattutto a punteggio pieno non avendo mai neanche pareggiato una sfida. Dopo un primo quarto equilibrato (3-4) è venuta fuori la maggior tenuta atletica dei ragazzi di mister Fasano in vasca. Nel corso della partita coach Misiti ha dato ampio spazio ai più giovani in un match ormai indirizzato.

Ssd UniMe – Cn Salerno 10-20

Subito a segno gli ospiti con Luongo, replica Sciabà per Messina. Apicella e ancora Luongo provano a mettere distanza (1-3), Geloso accorcia poi i padroni di casa falliscono una superiorità numerica. Nel finale a segno Costa per Salerno, replica Sciabà servito dal Costa peloritano con il punteggio dopo i primi otto minuti di 3-4.

Nel secondo quarto la capolista fa il vuoto con un parziale a senso unico, per l’UniMe gol di Geloso, Salerno ne segna sei: Luongo e Della Monica due a testa, poi Piccolo e Longo. Quasi allo scadere l’UniMe ha una superiorità ma tra volte consecutive sbatte sul portiere Martucci che fa buona guardia.

Nel terzo quarto torna l’equilibrio. Marcello Malandrino manda i suoi sul massimo vantaggio 4-11, Messina per due volte consecutive segna ma l’arbitro aveva fischiato rigore poco prima, dai cinque metri Geloso prende in pieno la traversa, Cama segna (5-11). Luongo prima e Longo dopo in superiorità allungano per i campani, Ianc con uno splendido movimento al centro e il giovane Falsone cercano di tenere le distanze per Messina.

Nell’ultimo quarto coach Misiti lascia spazio anche ai giovani e cambia parecchi giocatori in acqua. Nuovamente Salerno ha un parziale largo, sfruttando anche qualche spazio e contropiede in più. Per gli ospiti a segno Marco Malandrino e Della Monica due volte a testa, più le reti di Luongo, Longo e Pignataro. Per i padroni di casa doppietta di Vinci e rete di Costa per il 10-20 finale.

Tabellino

Ssd UniMe: Caliri, Falsone 1, Geloso 2, M. Costa 1, Milana, Albarino, Di Caro, Vinci 2, Ianc 1, Mazza, Sciabà 2, Cama 1, Gennaro, Finanze.

Allenatore: Francesco Misiti.

Circolo Nautico Salerno: Martucci, F. Costa 1, Piccolo 1, Fileno, Marcello Malandrino, Marco Malandrino 2, Pignataro 1, Ragosta, Longo 4, Paglietta, Apicella 1, Luongo 6, Paone, Della Monica 4.

Allenatore: Walter Fasano.

Parziali: 3-4, 1-6, 3-3, 3-7. Superiorità: 0/4, 2/8. Rigori: 1/2 , 0/0.

Arbitro: Saverio Candela di Palermo.