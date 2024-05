La Green Padel Messina eliminata ai playoff. Cutuli: “Stagione sorprendente”

La formazione peloritana ha ceduto in casa contro Sassari. Il bilancio di fine stagione di Mirko Cutuli anima del circolo

MESSINA – Il primo turno dei playoff è stata anche l’ultima gara stagionale della Green Padel Messina. La formazione peloritana aveva vinto il proprio girone in Serie B e al primo turno della fase successiva ha subito una sconfitta in casa contro lo Sporting Padel Sassari. Giornata sfortunata sabato 25 maggio con la formazione di Messina che ha perso per i due incontri più combattuti e terminati al terzo set, resta la soddisfazione di aver promosso un grande spettacolo e aver toccato il punto più alto della giovane storia della società messinese, che il prossimo anno sicuramente ci riproverà.

“Da matricola al primo anno in serie B – traccia un bilancio della stagione Mirko Cutuli – siamo stati l’unica squadra ad essere arrivata ai play-off con un budget molto inferiore rispetto ad altre squadre che hanno preparato il campionato con più programmazione e che sono da più anni nel campionato. Il nostro progetto è quello di puntare sui giovani e sul gruppo e abbiamo la fortuna di avere quattro giocatori in casa Picotto, Famà, Caratozzolo ed anche io, a cui si aggiungono due giovanissimi, Abbate e Fino di 17 e 21 anni, che cercano di fare i professionisti”.

“Onestamente inizio campionato – prosegue Cutuli – non mi aspettavo di finire il girone da primi, non mi aspettavo neanche di restare imbattuto personalmente per tutto il campionato, in questa stagione ci siamo accorti che abbiamo tutte le potenzialità per poter puntare alla Serie A e quest’anno abbiamo pagato un po’ di inesperienza essendo per noi il primo anno e non conoscendo bene il campionato. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra dal primo all’ultimo, anche chi non ha giocato ma è stato sempre presente. Vorrei ringraziare tutti gli amici e tutto il pubblico che è venuto a tifare per noi, i nostri avversari restavano stupidi nel vedere il sostegno dei nostri tifosi. Infine ringrazio mio padre, Ennio Cutuli, nonché presidente che ha permesso tutto questo credendo nel progetto Padel tre anni fa. Spero da sportivo di aver fatto arrivare un po’ di padel che conta in città”.

Green Padel Messina – Sporting Padel Sassari 1-2

Il primo match di giornata, durato 2 ore e 31 minuti, è stato molto combattuto. Dopo il primo set vinto dai locali Antonio Famà e Caratozzolo (6-3), Dip Nazar e Malek si aggiudicavano il secondo (6-4) e riportavano il punteggio in parità. Nell’ultimo e decisivo set i peloritani avevano l’occasione di chiudere il match sul 5-4 e servizio, ma hanno subito il break. La sfida è proseguita sino al tiebreak che ha visto prevalere i sardi.

Nel secondo match di giornata Cutuli e Picotto hanno affrontato Madella e Bertucci. Sfida durata appena 37’ e chiusa in due set senza storia con gli ospiti che non hanno conquistato neppure un gioco in due set. Mirko Cutuli chiude la stagione da imbattuto.

Sul punteggio complessivo di 1-1 in campo nel terzo match Abbate e Fino contro Cavaleri e Fernandez. Il primo set se lo aggiudicano gli ospiti per 1-6, nel secondo la reazione dei locali che restano concentrati e vincono per 6-3 trascinando la sfida al terzo. Come già nel primo incontro di giornata la Green Padel dopo due ore di gioco cede ma la sfida è rimasta in bilico fino alla fine.

Tabellino

A. Famà/Caratozzolo vs Dip Nazar/Malek 6-3 4-6 6-7

Cutuli/Picotto vs Madella/Bertucci 6-0 6-0

Abbate/Fino vs Cavaleri/Fernandez 1-6 6-3 4-6

