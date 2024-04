La Jsl Women inizia il ritorno della poule promozione con il derby

Domenica le ragazze allenate da coach Palmieri attendono a Brolo l'Ssd Unime

BROLO – Sta per riprendere la Poule Promozione del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Dopo la lunga pausa agonistica di marzo, la JSL Women affronterà domani (domenica 7 aprile, ndr) la SSD Unime sul sintetico del Comunale di Brolo nel turno d’apertura del girone di ritorno. Le neroverdi, terze in graduatoria al “giro di boa”, approcceranno la sfida con tanta voglia di fornire una brillante prestazione, magari impreziosita dall’intera posta in palio.

“Il gruppo sta fisicamente bene. La sosta non è stata per tutte le giocatrici. Le under hanno avuto modo di giocare, anche tanto, tra i campionati delle altre categorie ed i tornei, che ci sono stati – ha dichiarato il tecnico Marco Palmeri alla vigilia della gara contro le “universitarie” -. Alcune ragazze erano, inoltre, in rappresentativa, per cui hanno svolto attività agonistica, mentre le restanti si sono solamente allenate. Mentalmente non vediamo l’ora di tornare in campo”. L’obiettivo è migliorare quanto fatto all’andata? “E’ ciò che ci siamo ripromessi, assieme alla dirigenza, ma dall’avvio della stagione puntiamo a vincere ogni incontro in calendario, cercando di essere superiori nel gioco alle avversarie. Il secondo punto è stato più nelle nostre corde, mentre il risultato non ci ha sempre sorriso, per via di episodi avversi e proprio su questo aspetto stiamo lavorando per fare in modo che si riducano”. Il match, che inizierà alle ore 18.30, verrà arbitrato dal signor Sebastian D’Amico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Programma 6ª giornata: JSL Women-SSD Unime; Siracusa-Cr Scicli; Marsala-Giovanile Rocca. Classifica: Giovanile Rocca 15; Siracusa 10; JSL Women 7; Marsala 5; Cr Scicli 3; SSD Unime 2.