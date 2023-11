La Lega chiede i tempi di chiusura dei cantieri: "Città stanca e in ginocchio" - Tempostretto

I consiglieri parlano della chiusura delle attività commerciali a causa dei lavori e attaccano la giunta Basile: "Non c'è visione oggettiva della città"

MESSINA – “Una città stanca ed economicamente in ginocchio”. La Lega torna all’attacco in Consiglio comunale e presenta un’interrogazione con diverse richieste, dopo aver analizzato l’attuale momento storico vissuto da Messina.

La Lega attacca la giunta Basile: “Non c’è visione oggettiva”

I consiglieri Cantello, Restuccia, Rotondo, Centofanti e Villari vanno all’attacco della giunta Basile e spiegano che c’è “la consapevolezza, che non vi è una visione oggettiva ed attualistica da parte dell’amministrazione in carica che pur di sfruttare alcuni finanziamenti europei sta danneggiando definitivamente le attività in città, costringendole alla chiusura, con lavori e cantieri disordinati che hanno l’unico fine di sfruttare finanziamenti europei. Non importa se le attività chiudono”.

L’interrogazione

E insistono: “Tante sono le saracinesche abbassate. E tante attività volgono alla prossima chiusura. Ma erano davvero necessari ed utili alla comunità messinese?” Per questo i gruppi della Lega chiedono con un’interrogazione: “i tempi di conclusione dei lavori in corso nei cantieri e la relativa programmazione; come si svolgono sul territorio comunale le procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade; con che criterio si procede all’invito ed alla scelta dei soggetti affidatari; se esistono procedure ‘semplificate’, che consentano di affidare gli incarichi di manutenzione del suolo stradale prescindendo da un’adeguata pubblicizzazione della selezione”.