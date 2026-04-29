 La lista "Basile sindaco di Messina" al Consiglio comunale

La lista “Basile sindaco di Messina” al Consiglio comunale

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La lista “Basile sindaco di Messina” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:25

Tutti i nomi dei 32 candidati inseriti nella lista che porta il nome dell'ex primo cittadino, in corsa alle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026.

MESSINA – Sono 32 i candidati al Consiglio comunale nella lista “Basile sindaco di Messina”, direttamente collegata all’ex primo cittadino, in corsa per Sud chiama Nord con 15 liste in totale. Tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Basile sindaco di Messina”

  1. Alleruzzo Giovambattista detto Jhonny
  2. Arcovito Gabriele
  3. Bellinghieri Nicolò detto Nicola
  4. Benedetto Francesco detto Ciccio
  5. Bernava Valerio
  6. Boemi Antonio detto Cristian detto Buemi
  7. Brancatelli Calogero
  8. Cannavò Melania
  9. Cantio Giuseppe detto Pippo
  10. Capone Valentina
  11. Carbone Mariana
  12. De Caro Fedele
  13. Falcone Loredana
  14. Florio Noemi
  15. Foti Diego
  16. Gattellari Emanuela detta Manuela detta Massaro
  17. Genitori Giovanna
  18. Indaimo Diego
  19. Ipsaro Passione Andrea detto Ipsaro detto Passione
  20. La Barbera Vito Gianluca
  21. La Torre Michele
  22. Maddocco Nicola detto Mardocco detto Murdocco detto Muddocco
  23. Maiuri Anna Maria detta Anna detta Stracuzzi
  24. Majolino Gaetano detto Maiolino
  25. Mamone Giuseppina detta Giusy
  26. Marino Giuliana
  27. Pezzino Letteria detta Liliana
  28. Previti Carmelo
  29. Pulitanò Massimo
  30. Rizzo Domenico detto Mimmo
  31. Venuti Pietro
  32. Zuccalà Giovanni

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