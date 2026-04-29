La lista “Basile sindaco di Messina” al Consiglio comunale

Tutti i nomi dei 32 candidati inseriti nella lista che porta il nome dell'ex primo cittadino, in corsa alle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026.
MESSINA – Sono 32 i candidati al Consiglio comunale nella lista “Basile sindaco di Messina”, direttamente collegata all’ex primo cittadino, in corsa per Sud chiama Nord con 15 liste in totale. Tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “Basile sindaco di Messina”
- Alleruzzo Giovambattista detto Jhonny
- Arcovito Gabriele
- Bellinghieri Nicolò detto Nicola
- Benedetto Francesco detto Ciccio
- Bernava Valerio
- Boemi Antonio detto Cristian detto Buemi
- Brancatelli Calogero
- Cannavò Melania
- Cantio Giuseppe detto Pippo
- Capone Valentina
- Carbone Mariana
- De Caro Fedele
- Falcone Loredana
- Florio Noemi
- Foti Diego
- Gattellari Emanuela detta Manuela detta Massaro
- Genitori Giovanna
- Indaimo Diego
- Ipsaro Passione Andrea detto Ipsaro detto Passione
- La Barbera Vito Gianluca
- La Torre Michele
- Maddocco Nicola detto Mardocco detto Murdocco detto Muddocco
- Maiuri Anna Maria detta Anna detta Stracuzzi
- Majolino Gaetano detto Maiolino
- Mamone Giuseppina detta Giusy
- Marino Giuliana
- Pezzino Letteria detta Liliana
- Previti Carmelo
- Pulitanò Massimo
- Rizzo Domenico detto Mimmo
- Venuti Pietro
- Zuccalà Giovanni