 La lista "Pd" al Consiglio comunale

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La lista “Pd” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 11:42

I 32 candidati al Consiglio comunale nella lista dem, a supporto di Antonella Russo sindaca. I nomi.

MESSINA – Sono due le liste a supporto della candidata sindaca di centrosinistra Antonella Russo. La prima è quella del suo partito, il Pd, che ha presentato per il Consiglio comunale i suoi 32 candidati. Ecco tutti i nomi in corsa alle elezioni a Messina del 24 e del 25 maggio 2026.

Elezioni Messina 2026, la lista “Pd”

  1. Arena Angela – Messina il 29/12/1960
  2. Baldone Alberto – Messina il 02/04/1996
  3. Barbarino Valeria – Catania il 27/02/1987
  4. Brenno Gianluca – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 06/09/1980
  5. Calabrò Felice – Messina il 06/12/1972
  6. Cannistrà Sabrina – Messina il 10/11/1978
  7. Cavallaro Danilo – Messina il 28/10/1969
  8. De Luca Alessandro – Messina il 28/06/1999
  9. Doddis Giovanna – Messina il 20/09/1992
  10. Fiordaliso Carmela – Messina il 01/03/1977
  11. Giannetto Grazia – Messina il 29/04/1989
  12. Girolamo Maria – Messina il 10/03/1974
  13. Girone Natalina – Messina il 07/08/1965
  14. Graziano Andrea – Messina il 31/08/1975
  15. Isaja Gaetano Detto “Saia” Detto “Tani” – Messina il 09/01/1961
  16. Jaci Alberto Detto “Iaci” – Messina il 09/02/1999
  17. Midiri Giuseppe – Messina il 09/07/1979
  18. Naccari Sarah – Messina il 11/04/2003
  19. Panella Carmela Detta “Lina” – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 27/09/1952
  20. Paone Samuele – Messina il 30/08/2002
  21. Perrone Maria Detta “Mariella” – Messina il 26/09/1967
  22. Portaro Antonino – Messina il 30/12/1983
  23. Rando Giuseppe – Messina il 13/08/1967
  24. Ruggeri Valentina – Messina il 15/08/1986
  25. Russo Alessandro Detto “Ale” Detto “Alessandro” – Messina il 30/04/1978
  26. Russo Antonia Detta “Antonella” – Messina il 12/10/1969
  27. Satullo Gaetano Detto “Tanjo”, Detto “Tanio”, Detto “Tanino” – Messina il 11/05/1958
  28. Sciutteri Antonino Detto “Nino” – Messina il 02/01/1957
  29. Sirti Giuseppe – Messina il 18/12/1965
  30. Terranova Giampiero – Paternò (CT) il 04/01/1964
  31. Trischitta Danilo – Messina il 26/04/1984
  32. Vitarelli Giuseppe – Reggio Calabria il 21/06/1962

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