La lista “Pd” al Consiglio comunale

I 32 candidati al Consiglio comunale nella lista dem, a supporto di Antonella Russo sindaca. I nomi.
MESSINA – Sono due le liste a supporto della candidata sindaca di centrosinistra Antonella Russo. La prima è quella del suo partito, il Pd, che ha presentato per il Consiglio comunale i suoi 32 candidati. Ecco tutti i nomi in corsa alle elezioni a Messina del 24 e del 25 maggio 2026.
Elezioni Messina 2026, la lista “Pd”
- Arena Angela – Messina il 29/12/1960
- Baldone Alberto – Messina il 02/04/1996
- Barbarino Valeria – Catania il 27/02/1987
- Brenno Gianluca – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 06/09/1980
- Calabrò Felice – Messina il 06/12/1972
- Cannistrà Sabrina – Messina il 10/11/1978
- Cavallaro Danilo – Messina il 28/10/1969
- De Luca Alessandro – Messina il 28/06/1999
- Doddis Giovanna – Messina il 20/09/1992
- Fiordaliso Carmela – Messina il 01/03/1977
- Giannetto Grazia – Messina il 29/04/1989
- Girolamo Maria – Messina il 10/03/1974
- Girone Natalina – Messina il 07/08/1965
- Graziano Andrea – Messina il 31/08/1975
- Isaja Gaetano Detto “Saia” Detto “Tani” – Messina il 09/01/1961
- Jaci Alberto Detto “Iaci” – Messina il 09/02/1999
- Midiri Giuseppe – Messina il 09/07/1979
- Naccari Sarah – Messina il 11/04/2003
- Panella Carmela Detta “Lina” – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 27/09/1952
- Paone Samuele – Messina il 30/08/2002
- Perrone Maria Detta “Mariella” – Messina il 26/09/1967
- Portaro Antonino – Messina il 30/12/1983
- Rando Giuseppe – Messina il 13/08/1967
- Ruggeri Valentina – Messina il 15/08/1986
- Russo Alessandro Detto “Ale” Detto “Alessandro” – Messina il 30/04/1978
- Russo Antonia Detta “Antonella” – Messina il 12/10/1969
- Satullo Gaetano Detto “Tanjo”, Detto “Tanio”, Detto “Tanino” – Messina il 11/05/1958
- Sciutteri Antonino Detto “Nino” – Messina il 02/01/1957
- Sirti Giuseppe – Messina il 18/12/1965
- Terranova Giampiero – Paternò (CT) il 04/01/1964
- Trischitta Danilo – Messina il 26/04/1984
- Vitarelli Giuseppe – Reggio Calabria il 21/06/1962