La lista “Pd” al Consiglio comunale

I 32 candidati al Consiglio comunale nella lista dem, a supporto di Antonella Russo sindaca. I nomi.

MESSINA – Sono due le liste a supporto della candidata sindaca di centrosinistra Antonella Russo. La prima è quella del suo partito, il Pd, che ha presentato per il Consiglio comunale i suoi 32 candidati. Ecco tutti i nomi in corsa alle elezioni a Messina del 24 e del 25 maggio 2026.

Elezioni Messina 2026, la lista “Pd”