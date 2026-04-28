Ventenni arrestati a Oliveri, il fiuto dei cani anti droga li incastra

Cosa hanno trovato i carabinieri in casa di due giovanissimi

Ha 23 anni il ragazzo di Oliveri arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciata a piede libero per lo stesso reato la convivente di 21 anni.

Cosa c’era in casa del pusher

A casa del giovane i militari hanno trovato e sequestrato 100 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish. La sostanza era, secondo gli investigatori, pronta per essere spacciata. La coppia aveva infatti anche un un bilancino di precisione sporco di tracce di sostanza e diverso materiale di quello solitamente adoperato per il confezionamento delle singole dosi.

Il via vai di giovanissimi

Il blitz è scattato dopo diversi giorni di appostamenti e pedinamenti che hanno confermato i sospetti degli uomini dell’Arma, sollevati dal continuo via vai di ragazzini da casa del 23enne. I carabinieri della stazione di Falcone hanno passato al setaccio il locale con l’aiuto dei cani del Nucleo di Nicolosi.

Il blitz dei Carabinieri e l’arresto

Il 23enne è ora agli arresti domiciliari. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi di rito. A coordinare le operazioni è stato il capitano Ivan D’Errico, comandante della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto.