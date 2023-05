La Messana Juniores cede alla Don Carlo Misilmeri in finale regionale  - Tempostretto

Gli under19 messinesi cedono al "Nino Vaccara" per tre reti a zero

MAZARA DEL VALLO – Sfugge all’atto conclusivo il titolo regionale Juniores della Messana. La formazione peloritana al “Nino Vaccara” esce sconfitta per 3-0 contro la formazione palermitana Don Carlo Misilmeri, esito già indirizzato dopo 45 minuti all’intervallo la formazione palermitana vinceva 2-0. La Messana comunque riporta una squadra messinese in finale regionale, l’ultima ad arrivarci, trovando maggior fortuna, era stata il Camaro nel 2018-2019, in quel caso aveva vinto di misura contro il Parmonval.

Per la Messana è stata comunque una stagione ricca di soddisfazioni. La prima squadra ha vinto il girone di Promozione ed effettuerà il salto di categoria in Eccellenza. La formazione Under15 ha raggiunto la finale provinciale, qualche giorno fa giocata a Santa Teresa di Riva, dove è stata sconfitta dalla Gifra Milazzo. Mentre appunto nella giornata odierna a Mazara del Vallo la rappresentativa Juniores, Under19, ha giocato la finale regionale.

Don Carlo Misilmeri – Messana 3-0

Avvio deciso della Don Carlo che al quinto sfrutta il primo calcio d’angolo del match passando in vantaggio con la rete di Lo Vico. Qualche minuto ancora pericolosi i palermitani con Siino che trova la respinta di Lima. Superata la mezz’ora due occasioni per la Messana prima con Rol, la cui conclusione dalla distanza è alzata sopra la traversa da Chinnici, poi al 39’ quando Spadaro, in seguito ad una mischia in area, si vede una conclusione respinta da due passi. Mentre i messinesi protestano per un presunto fallo di mano la Don Carlo riparte con Siino in contropiede, il quale scarica per Romano a centro area che trova la rete del 2-0. Sarà l’ultima occasione degna di nota della prima frazione.

Nella ripresa inizia con più voglia la Messana che con Barbera al 51’ trova su punizione dal limite la traversa, sfortunata in quest’occasione la formazione di Patti che avrebbe potuto riaprire il match. Al 62’ doppia occasione per la Don Carlo prima la conclusione di Siino colpisce il palo, passano pochi secondi e D’Angelo cala il tris per i palermitani. Prova a replicare un paio di minuti dopo Arnò, subentrato dalla panchina per la Messana, che si inserisce bene ma colpisce il pallone di testa che termina largo. Doppia occasione per i peloritani quando mancano poco più di 10 minuti alla fine, prima con la punizione di Barbera e poi la conclusione di Rol, entrambe le volte risponde Chinnici bloccando la sfera. Occasione per la Don Carlo con Siino all’83’, bravo nell’occasione a chiudergli lo specchio della porta Lima in uscita. Nel finale gestisce il palleggio la squadra in vantaggio fino al triplice fischio.

Tabellino

Don Carlo Misilmeri (4-4-1-1): Chinnici, D’Angelo, Bonaccorso, Di Spezio, Pesetti, De Caro (dal 81’ Lampo), Romano, Lo Vico (dal 80’ Bonanno), D’Agostino (dal 59’ Pellegrino), Siino (dal 91’ Alcamo), Lo Gerfo.

Allenatore: Giampaolo Lo Bue.

Messana (4-3-1-2): Lima, Vancheri, Ciliberti (dal 48’ Passari), Esposito, Paratore, Effah (dal 61’ Arnò), Schepis (dal 89’ Vermiglio), Rol, Samuele Gennaro (dal 46’ Gennaro Barbera), Cristian Barbera, Romeo (dal 33’ Spadaro).

Allenatore: Gabriele Patti.

Marcatori: Lo Vico 5’, Romano 39’, D’Angelo 62’.

Ammoniti: D’Angelo (Mi), Romano (Mi).

Recupero: 1’ e 2’.