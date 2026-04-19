La Messina da ritrovare: la chiesa di Sant’Antonio Abate

Con testi di Federico Ferrara e disegni di Magda De Benedetto, continua la rubrica sulla città dimenticata e da riscoprire

Testi di Federico Ferrara e disegni di Magda De Benedetto

MESSINA – Oggi tocca alla chiesa di Sant’Antonio Abate. Nuovo appuntamento con “Messina abbandonata”: 13 tesori nascosti illuminati da artisti e scrittori. Un progetto corale nato dalla sinergia tra il Comitato degli Artisti e il Collettivo Messina Scrive per riaccendere i riflettori su tredici tesori del patrimonio locale lasciati all’incuria. Un progetto che Tempostretto sposa: ogni domenica spazio a un tesoro messinese nascosto.

Viaggio nella Messina da riscoprire

Quel che resta

di Federico Ferrara

‘Ma tu guarda se dovevo condurre una ricerca qui, unni u signuri si scuddò i scappi’.

Fu il primo pensiero di Tommaso mentre percorreva la Panoramica per arrivare a Massa San

Giorgio, uno degli storici Casali di Tramontana della città di Messina.

«Tommà guarda i nomi di sti villaggi collinari: Castanea delle furie, Gesso, Salice e le quattro

masse, tra cui quella in cui stiamo andando. Secondo te lo troveremo qualcuno disposto a

raccontare qualcosa? Perché, insomma, è già tanto se c’è qualcuno che ci abita ancora»

Luca, il collega di Tommaso, era molto diffidente verso i luoghi abbandonati di Messina, un

sintomo di deformazione professionale.

«Compare a malapena sopporto il caldo, figurati se devo sentire le tue minchiate. Ci sarà

qualcuno disposto a parlare di Massa San Giorgio, sennò cosa scriviamo nel saggio? Ti devo

ricordare l’argomento di questa ricerca?»

«No no, per carità. Spero solo che ci riusciamo»

Si conobbero all’università, a Bologna. Erano entrambi messinesi, ma Tommaso a differenza

di Luca teneva di più alla memoria della città, tant’è che la sua tesi di ricerca si basava sul

modo in cui il trauma del terremoto del 1908 è stato elaborato nel corso del tempo, per mezzo

di forme narrative che hanno ridefinito il senso identitario l’immaginario culturale.

Per ironia della sorte, vinse un assegno di ricerca all’università di Messina che aveva come

oggetto una ricerca etnografica sul senso dell’abitare nei villaggi collinari.

Con l’occasione, Tommaso pensò di riprendere i rapporti con i suoi amici e con la città in cui

visse durante il periodo della triennale, della quale ne subì il fascino e al tempo stesso il

disincanto.

«Eccoci qui, finalmente. Dopo sta salita direi che mi merito una sigaretta»

«Tommà sto vizio orrendo non te lo vuoi proprio togliere»

«Cu si fa i cazzi soi, campa cent’anni»

Si sedettero sulle scale di una chiesa apparentemente abbandonata.

«Luca questa è la chiesa di Sant’Antonio Abate, rimasta intatta nonostante il terremoto. Non

è meraviglioso?»

«Sì certo, magari chiedilo a un fantasma»

«Smettila di fare lo sbruffone. Devi sapere che fu più volte ristrutturata nel corso dei secoli,

ma conserva ancora oggi elementi quattrocenteschi nella facciata. Infatti, la prima

ricostruzione risale al 1570, mentre l’interno fu rifatto in legno negli anni 30 del Novecento

con elementi tipici dell’edilizia post-sisma. Nonostante tutto ha conservato la sua sacralità in

un umile villaggio, e noi profani non le riconosciamo il giusto valore»

Un signore anziano che passava di lì ascoltò le parole di Tommaso, e cominciò a guardarlo

sorridente, con un leggero senso di stupore.

«Per noi baddechi la fede è importante, ci ha sempre aiutato a resistere. Anche per tutti i

messinesi è così, ma la memoria è corta, purtroppo»

L’anziano si allontanò in silenzio. Tommaso restò a fissare la chiesa, poi guardò Luca e disse

«Se la memoria è corta bisogna agire e cambiare questa retorica»

Luca fece un mezzo sorriso, e intorno il villaggio non sembrava più abbandonato.

Dove rimane la memoria, illustrazione di Magda De Benedetto: sulle scale della chiesa di Sant’Antonio Abate, Tommaso e Luca sostano nel silenzio di un pomeriggio estivo, mentre il fumo della sigaretta si dissolve nell’aria. Alle loro spalle, un anziano osserva in silenzio, custode di una memoria che resiste. Tra parola e ascolto, il momento si sospende, dove passato e presente si sfiorano.

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