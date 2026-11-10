 La messinese Arianna Salvo vince il Master U10 del Circuito Sicilia

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Simone Milioti

La messinese Arianna Salvo vince il Master U10 del Circuito Sicilia

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martedì 10 Novembre 2026 - 10:28

La portacolori del Circoletto dei Laghi ha vinto il tabellone finale di Gela dove erano presenti le migliori otto della Sicilia

Arianna Salvo si aggiudica il Master Under 10 femminile, Circuito Sicilia 2026 anche 10° Memorial Roberto Romagnoli. Un successo importante per la giovane tennista del Circoletto dei Laghi che nello scorso weekend sui campi dell’Eni Group Club di Gela (CL) ha sbaragliato la concorrenza.

L’atleta allenata dallo staff tecnico del circolo di via Margi era entrata nel tabellone esclusivo con le migliori otto tenniste siciliane della loro età e ha di fatto dominato il fine settimana. Battuta nei quarti di finale Greta Meli con il punteggio di 6-3 6-0, in semifinale sfida tirata contro Dahlia Iozzia superata solo al super tiebreak del terzo set dalla messinese per 6-2 3-6 10-4.

In finale poi la sfida contro l’atleta di casa Nilde Tascone ma Arianna Salvo ha dimostrato di essere cinica tornando a non cedere set e ha vinto la finale per 6-2 6-4 laureandosi campionessa regionale Under 10 e mettendo in buona luce tutto lo staff del Circoletto Dei Laghi visto l’importante risultato ottenuto.

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