Messina Rugby a punteggio pieno, i peloritani ottengono il massimo dalla sfida con la Partenope

Terza giornata di campionato in Serie B, due partite in casa e due vittorie piene allo Sciavicco. Peloritani in testa dopo il successo 34-22 sulla Partenope

MESSINA – Cammino impeccabile per la Messina Rugby che in casa dopo l’esordio vincente contro il Palermo si è ripetuta domenica nella terza giornata in Serie B contro l’Associazione Polisportiva Partenope Rugby. La sfida allo stadio Arturo Sciavicco si è conclusa per 34 a 22 per i locali che segnando sei mete anche in questa seconda uscita hanno ottenuto punteggio pieno e sono al momento primi nel girone 6, ricordiamo che la seconda giornata è stata posticipata al 22 novembre.

La partita vede subito i padroni di casa allungare nel punteggio con le mete di De Caro e Irrera, una sola di queste trasformata da Gabriele Spadaro. La risposta della Partenope non si fa attendere con Ventola e Strino che pareggiano il conto delle mete ma non trasformano e nel finale di frazione oltre il 40’ Durante fissa il punteggio sul 17-10. Nella seconda metà della gara Carta rimette sotto i campani ma due mete di Ryan, una trasformata da Oliva rimettono avanti i locali. In mezzo la meta tecnica concessa alla Partenope vale il punto di bonus anche per gli ospiti. Nel finale, ancora col tempo rosso, la Messina Rugby segna con Gaetano Spadaro per il 34-22 finale.

Settimana prossima trasferta, la prima della stagione in realtà, nella quarta giornata in casa dell’Appia Rugby Puglia. Seguirà il recupero la settimana successiva a Benevento contro il IV Circolo. I peloritani torneranno nuovamente in casa allo Sciavicco nella quinta giornata a fine novembre.

Messina Rugby – Partenope 34-22

Messina Rugby: Kese, Lo Giudice, Ryan 10, Mastroeni, Irrera 5, Genua, Gabriele Spadaro 2, Gaetano Spadaro 5, Josè Garcia Rodriguez, Davide Mangano, Eros Tornesi, Cucinotta, De Caro 5, Coletta, Durante 5.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

A disposizione: La Spada, Edoardo Tornesi, Cafarelli, Hasanoviq, Ciraolo, Ouedraogo, Oliva 2.

Ap Partenope: Ventola 5, Rivieccio, Ranieri, Verolino, Strino 5, Tamburrini, Iodice, Carta 5, Pionelli, Fusco, Turino, Toscani, Di Marzo, Quattromani, La Rocca.

Allenatore: Raffaele Sorrentino.

A disposizione: Avolio, El Bachri, Piro, Angelo Garcia Rodriguez, Miyamoto, Cutolo, Paesano.

Arbitro: Paolo Vincenzo Bonanno di Catania.

Mete: 6-4. Trasformazioni: 2/6, 1/4. Piazzati/drop: 0-0.

Risultati 3ª giornata

Us Rugby Benevento – Appia Rugby Puglia 69-12

Messina Rugby – Ap Partenope 34-22

Tigri Bari – XV Sud-Est 19-7

Trepuzzi Rugby Salento – Rugby Palermo 0-62

San Gregorio Catania – Rugby IV Circolo Benevento 22-19

Classifica girone 6

Messina Rugby, Us Benevento 10

San Gregorio Catania 9

Ap Partenope 7

IV Circolo Benevento 6

XV Sud-Est, Rugby Palermo, Tigri Bari 5

Appia Rugby Puglia 4

Trepuzzi Rugby Salento 0