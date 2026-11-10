Area ex Silos e Stazione marittima, “una proposta per la nuova Messina del Ponte”

Demolizioni attorno a piazza della Repubblica, una galleria sotterranea, 14 torri direzionali e una marina per mega yacht: la visione progettuale dell'arch. Francesco Cappello

L’area compresa tra la stazione centrale, la stazione marittima e l’area ex Silos rappresenta un punto strategico nella storia urbana di Messina. In vista delle trasformazioni che potrebbero interessare il territorio con l’eventuale realizzazione del discusso Ponte sullo Stretto, l’architetto Francesco Cappello ha elaborato una proposta progettuale volta a ripensare l’intero affaccio a mare e il sistema di connessioni del centro cittadino.

L’idea alla base dello studio nasce dall’esigenza di superare la frammentazione stratificatasi dal dopoguerra a oggi, proponendo un’inversione di rotta basata su una pianificazione di ampio respiro e sulla riconnessione pedonale tra la città e la banchina marittima.

Demolizioni, viabilità sotterranea e 14 torri direzionali

La proposta prevede l’abbattimento degli edifici situati ai lati di piazza Stazione (piazza della Repubblica) per aprire lo spazio urbano direttamente verso il porto. Il traffico veicolare verrebbe interrato lungo l’asse compreso tra via La Farina e via Luigi Rizzo, con l’inserimento di due rampe di accesso sotterranee poste rispettivamente all’altezza di Palazzo Reale e al margine di Villa Quasimodo.

La superficie liberata in sub-quota permetterebbe di ricavare ampie piazze pedonali e aree verdi attrezzate. Per compensare i volumi demoliti e incentivare gli investimenti privati, il piano contempla la realizzazione di 14 edifici a torre distribuiti lungo la fascia delle vecchie aree ferroviarie. Le strutture ospiterebbero sia le funzioni residenziali che spazi commerciali e direzionali.

Dalla marina per grandi yacht alla riconversione della Stazione marittima

La banchina Luigi Rizzo verrebbe rifunzionalizzata per accogliere approdi dedicati al diportismo di alto livello, con pontili specifici per la sosta e il rimessaggio di grandi yacht, affiancati dai nuovi pontili per i mezzi veloci di collegamento con la sponda calabra.

Il terminal della Stazione Marittima verrebbe sottoposto a una ristrutturazione con ampliamento per ospitare un nuovo centro destinato all’innovazione tecnologica (I-Hub). Dal punto di vista delle infrastrutture per la mobilità dolce e sostenibile, il progetto propone la copertura integrale dei binari rimanenti della Stazione Centrale con impianti fotovoltaici, la creazione di una piazza pensile panoramica sulla copertura dell’I-Hub, due ponti pedonali sospesi di collegamento tra la Stazione Centrale e le nuove torri, integrati al sottopasso esistente, un percorso pedonale e ciclabile continuo attraverso la stazione marittima per raggiungere direttamente la Real Cittadella e la zona di Maregrosso.

La riorganizzazione del tram e della viabilità pedonale

Sul fronte del trasporto pubblico locale, lo studio ipotizza la revisione del tracciato tranviario: la linea costiera proseguirebbe da Palazzo Reale lungo il fronte mare per attestarsi alla Stazione dopo aver superato la Dogana.

Il tratto finale di viale San Martino e la fermata di Palazzo Reale diventerebbero uno snodo pedonale, con la viabilità trasversale (da via I Settembre alle vie limitrofe) garantita da rampe e sottopassi veicolari. Il collegamento pedonale tra Palazzo Reale e piazza Cairoli verrebbe agevolato da nastri trasportatori al centro della carreggiata e da un sottopasso pedonale su via Tommaso Cannizzaro.