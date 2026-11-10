Volley Serie C/D. Team Volley implacabile, la Nino Romano espugna Randazzo

I risultati e le classifiche dei campionati regionali di pallavolo del fine settimana

MESSINA – Primo weekend al completo per le due prime squadre della Team Volley Messina. Gli uomini in Serie C hanno disputato la terza giornata in casa al PalaRescifina, mentre le ragazze hanno vissuto un debutto di fuoco in trasferta a Torregrotta, uno dei campi più caldi che incontreranno nel loro cammino di Serie D. Oltre ai biancorossi impegnate tante altre squadre, cittadine e della provincia, con anche il campionato di Serie D che è iniziato nel weekend appena trascorso.

Le messinesi in Serie C

La Team Ambiente & Sicurezza Messina resta al comando del girone A di Serie C maschile appaiata alla Volo Palermo anch’essa a punteggio pieno. La squadra allenata dai coach Laganà-Donato-Chitè-Romano vince la terza partita consecutiva e sale a quota nove punti, la formazione a cedere è stata la Primula Monreale che sabato ha faticato a tenere il passo con i parziali che a differenza di altre volte hanno visto capitan Germanà e compagni non avere mai un tentennamento. I tre set sono stati incamerati dai biancorossi col punteggio di 25-13 25-13 25-15.

Per le tirreniche invece si registra la vittoria dello Spadafora contro Partanna, successo esterno per il Milazzo Volley ’96 e unica sconfitta il Barcellona in casa del Volo Palermo, unica altra squadra a punteggio pieno. In C femminile successo esterno della Nino Romano Milazzo, la formazione di coach Maccotta supera per tre set a uno il Randazzo fuori casa.

Risultati e classifica Serie C maschile girone A

Team Ambiente & Sicurezza Messina – Monreale 3-0

Mazara del Vallo – Volley ’96 1-3

Spadafora – Partanna 3-1

Terrasini – Erice Entello 3-2

Altavilla Milicia – Ribera 0-3

Volo Palermo – Play Barcellona 3-0

Team Ambiente & Sicurezza Messina, Volo Palermo 9

Volley ’96 Milazzo 8

Ribera, Terrasini, Spadafora 6

Monreale, Barcellona, Altavilla Milicia 3

Erice Entello 1

Partanna, Mazara del Vallo 0

Le messinesi in Serie D

Per le ragazze del duo tecnico Di Mauro-Pilota invece la sfida, la prima stagionale in Serie D, si è giocata domenica sul campo del Torregrotta. Le tirreniche si presentavano come una squadra ostica e sospinte da un caloroso pubblico hanno avuto la meglio per tre set a uno. La sfida che non ha portato punti a capitan Lo Nostro e compagne però è stata tutt’altro che sbilanciata, dopo due set ceduti per 25-15 e 25-21 le biancorosse hanno preso eccome le misure alle avversarie e con l’innesto col passare dei minuti anche di giovani atlete all’esordio in prima squadra hanno vinto il terzo ai vantaggi per 28-30 e rischiato di trascinare la sfida al tiebreak dando vita ad un serratissimo finale di quarto set in cui le padrone di casa l’hanno spuntata per 25-23 evitandosi un tie break dove l’inerzia sarebbe stata tutta dalla parte della Team Volley Messina. Un nuovo inizio grintoso e un segnale lanciato che le biancorosse, anche le giovanissime, non temono nessuno.

Nel girone tutto messinese l’Unime, al pari del Torregrotta, è l’unica prendere il punteggio pieno superando l’Oliveri. Le altre tre sfide tra Libertas e Lipari, Nizza e Sant’Agata, Sicily Bvs e Peloro, vedono le formazioni di casa spuntarla ma solo al tiebreak con punti distribuiti a tutte le formazioni impegnate.

Risultati e classifica Serie D femminile girone B

Sicily Bvs – Peloro Volley 3-2

Libertas Messina – Lipari 3-2

Nizza – Sant’Agata 3-2

Unime – Pallavolo Oliveri 3-0

Torregrotta – Team Volley Messina 3-1

Unime, Torregrotta 3

Sicily Bvs, Libertas Messina, Nizza 2

Peloro Volley, Lipari, Sant’Agata 1

Pallavolo Oliveri, Team Volley Messina 0