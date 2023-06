La messinese Grazia Gemelli è campionessa regionale di bocce - Tempostretto

Grazie al successo ottenuto a San Vito Lo Capo la messinese Gemelli stacca il pass per i campionati italiani di ottobre in Toscana

TRAPANI – Si sono conclusi domenica 25 giugno, i Campionati Regionali Under 15, Under 18 e Femminili a San Vito lo Capo (TP). Nel settore giovanile si affermano campioni regionali i palermitani Antonino Sinagra e Jan Matteo Sticchi. Si laurea Campionessa Regionale 2023 cat. Individuale 2023 Femminile la messinese Grazia Gemelli dell’Asd ‘RSport Messina’ riconfermando lo scorso titolo regionale conquistato da capitana nella squadra femminile nel Campionato Italiano Femminile di promozione culminato in un prestigioso 5° posto Italiano.

Con il successo regionale, l’atleta messinese stacca il pass per i prossimi Campionati Italiani Femminili specialità Raffa che si terranno il 28/29 ottobre in Toscana, con l’auspicio di riconfermare la prestigiosa vetta conquistata a Pesaro Urbino nell’ormai lontano 2008.

L’atleta sarà inoltre protagonista del quadrangolare intitolato ‘Trofeo 4 Regioni’ organizzato dal Comitato Regionale regione Calabria, dove il prossimo 1 luglio si disputeranno le semifinali tra squadre femminili di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Gli incontri si giocheranno sulle corsie di gioco della società G.B. Città di Cosenza, dove la squadra siciliana ambirà a raggiungere il gradino più alto del podio.