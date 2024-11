La messinese Maria Grazia Gagliardo tra i vincitori del premio “Imprese e talenti”

Già è stata insignita del riconoscimento "America Giovani per il talento universitario"

La messinese Maria Grazia Gagliardo ha ricevuto a Bari, al centro congressi della Nuova Fiera del Levante, il premio “Imprese & Talenti”, conferito dal Centro Studi Comunicare l’Impresa. Questo prestigioso riconoscimento, patrocinato da Rai Puglia, Tgr e Gruppo Norba, consiste in una borsa di studio a copertura totale per il master in “Marketing Internazionale, Eventi & Media”, destinata a 500 giovani eccellenze laureate con il massimo dei voti.

Lo scorso settembre la dottoressa Gagliardo era stata insignita del Premio “America Giovani per il talento universitario” erogato dalla Fondazione Italia Usa destinato ai 1000 laureati migliori d’Italia, selezionati in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, ottenendo la borsa di studio per la copertura totale del Master executive di alta formazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” che fa parte del Programma accademico delle Nazioni Unite UNAI – United Nations Academic Impact, in collaborazione con l’Italian Trade Agency e Gedi Tech gruppo editoriale. Il Corso ha lo scopo di sostenere concretamente ragazzi in ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. La Cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, il 9 settembre 2024 alla Camera dei deputati (aula dei gruppi parlamentari).