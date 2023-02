La messinese Palmira Mancuso nella direzione di Più Europa - Tempostretto

Il nuovo segretario di partito è Riccardo Magi, il presidente Federico Pizzarotti

Si è concluso a Roma il terzo congresso di Più Europa che ha eletto segretario Riccardo Magi, presidente Federico Pizzarotti e tesoriera Carla Taibi.

L’accordo, ben accolto da Emma Bonino, è stato favorito anche dal passo indietro di Benedetto Della Vedova e punta al rilancio del partito.

Nei nuovi organi dirigenti anche la messinese Palmira Mancuso, rieletta nella direzione nazionale e che in Sicilia ha tenuto le fila dopo lo strappo di Ferrandelli, passato in Azione. “In Sicilia ripartiamo con energie nuove e con maggiore protagonismo su tematiche territoriali. Voglio ringraziare tutti gli iscritti siciliani, con i quali lavoreremo in ogni provincia per strutturare il partito e arrivare ad un congresso regionale. Il primo obiettivo sarà quello, affiancata da Riccardo Magi e Federico Pizzarotti, di lavorare affinché si arrivi ad introdurre in relazione alle elezioni regionali siciliane la doppia preferenza di genere, che rappresenta una limitazione alla partecipazione delle donne in politica”.

Elly Schein nuova segretaria del Pd

Sulle primarie del Pd. “Speravo nella vittoria di Elly Schlein, una “irregolare” che ho conosciuto per la prima volta a bordo di Aquarius nel 2017, quando da parlamentare europea cercò di proteggere il lavoro delle Ong rispetto alle prime feroci polemiche di Salvini che coniò lo stupido termine di “taxi del mare” a cui io stessa (all’epoca portavoce di Sos Mediterranee) risposi che eravamo piuttosto ambulanze. L’ho poi incrociata diverse volte durante congressi e iniziative che con #piueuropa e #associazionecoscioni abbiamo portato avanti nel Paese, dalla campagna “erostraniero” alla legalizzazione della cannabis al referendum eutanasia. E il suo coming out del 2020 è un segnale di speranza per una comunità lgbtq+ che trova una forte rappresentanza ai vertici del più grande partito di opposizione al governo Meloni. Nell’augurarle buon lavoro, sono certa che, se le lasceranno costruire un nuovo PD, le nostre strade si incroceranno ancora sui temi dei diritti civili che sono anche diritti sociali. Di una sinistra liberale e autenticamente riformista ha bisogno tutta l’Italia, ne ha bisogno Messina. Buon lavoro Elly”.