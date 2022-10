"La mia Messina spopolata con i giovani a studiare fuori" - Tempostretto

La lettrice Flavia Ilacqua ci scrive e individua tre parole chiave per raccontare la città

MESSINA – La lettrice Flavia Ilacqua scrive a Tempostretto e individua tre parole chiave per raccontare la città di Messina: spopolamento, nostalgia e semi di speranza. Chi voglia raccontare le proprie tre parole chiavi, per descrivere il proprio stato d’animo in relazione al territorio, può scrivere a info@tempostretto.it.

“Quanta nostalgia di una Messina che non c’è più”

Per spiegare meglio questi miei sentimenti racconto brevemente la mia storia personale che, penso, sia comune a molte altre famiglie messinesi con i figli fuori. Sto per lasciare la mia casa a Messina, almeno per un certo periodo, per fare felicemente la nonna a Milano a casa di mia figlia. Ma purtroppo, sempre più spesso, passeggiando per le vie del centro noto che, una volta entrati gli studenti a scuola, le strade sono quasi deserte: non c’è più nessuno, se ne sono andati tutti e ce ne stiamo andando anche noi genitori che abbiamo costituito il perno su cui girava l’economia messinese. E già provo nostalgia per questa mia amata ma sfortunata città.

Quando da Milano osserverò in lontananza il bel tramonto sul Monte Rosa proverò tanta tristezza pensando all’alba sul nostro Stretto! Riuscirà la nostra comunità messinese a riconquistare il senso dell’altruismo e a non far prevalere gli interessi personali per il bene di tutti, affinché chi parte lo faccia per scelta e non per necessità? Auguri a chi spenderà le proprie energie nell’impresa della rinascita di Messina.

Flavia Ilacqua

