La nave Handala bloccata dai militari israeliani, “rapiti 21 civili disarmati”

Interviene Freedom Flotilla. Diretta a Gaza, ha sfidato il blocco navale contro il genocidio. Da qui l'arresto del messinese Antonio Mazzeo e di altri 20 attivisti

“L’esercito israeliano ha attaccato Handala in acque internazionali e rapito 21 civili disarmati. La Freedom Flotilla Coalition conferma che la nave civile Handala, in navigazione per rompere l’illegale e genocida blocco imposto da Israele alla popolazione palestinese di Gaza, è stata violentemente intercettata dalle forze militari israeliane in acque internazionali, a circa quaranta miglia nautiche dalla costa. Alle ore 23:43 (ora palestinese), le forze di occupazione hanno disattivato le telecamere a bordo della Handala e ogni comunicazione con l’equipaggio è stata interrotta. La nave, disarmata e impegnata in una missione umanitaria, trasportava beni di prima necessità destinati alla popolazione civile: latte in polvere per neonati, pannolini, alimenti e medicinali. L’intero carico era di natura civile e non militare, destinato alla distribuzione diretta ad una popolazione stremata dalla fame indotta e dal collasso sanitario provocato dal blocco”. Così, in un comunicato, Freedom Flotilla.

A bordo della Handala si trovavano 21 civili provenienti da 12 Paesi, tra cui parlamentari, avvocatə, giornalistə, sindacalisti, ambientalisti e difensorə dei diritti umani. Due gli italiani: l’insegnante, attivista e giornalista messinese Antonio Mazzeo (nella foto) e lo skipper Tony La Piccirella.

Poco prima dell’arrembaggio, l’equipaggio della Handala aveva annunciato che, in caso di detenzione, avrebbe intrapreso uno sciopero della fame e “rifiutato ogni forma di cibo dalle forze di occupazione israeliane”.

“Israele continua a ignorare le ordinanze vincolanti della Corte internazionale di giustizia”

L’appello è ora alla mobilitazione civile. Scrive Freedom Flotilla: “L’attacco alla Handala rappresenta il terzo atto di aggressione israeliana contro missioni civili della Freedom Flotilla nel solo 2025. A maggio, un drone ha bombardato la nave civile Conscience in acque europee, ferendo quattro persone e mettendo fuori uso l’imbarcazione. A giugno, la nave Madleen è stata illegalmente sequestrata e dodici civili — tra cui un membro del Parlamento europeo — sono stati rapiti. Israele continua a ignorare le ordinanze vincolanti della Corte internazionale di giustizia, che obbligano lo Stato occupante a facilitare l’accesso umanitario alla Striscia di Gaza. Gli attacchi contro missioni civili e pacifiche rappresentano una gravissima violazione del diritto internazionale.

“Israele non ha alcuna autorità legale per detenere civili internazionali a bordo della Handala,” ha dichiarato Ann Wright, membro del comitato direttivo della Freedom Flotilla. “Non si tratta di una questione interna a Israele. Parliamo di cittadini stranieri che agivano nel rispetto del diritto internazionale e si trovavano in acque internazionali. La loro detenzione è arbitraria, illegittima, e deve cessare immediatamente”.

L’equipaggio comprende:

Stati Uniti:

Christian Smalls (fondatore dell’Amazon Labor Union),

Huwaida Arraf (avvocata per i diritti umani, Palestina/USA),

Jacob Berger (attivista ebreo-americano),

Bob Suberi (veterano di guerra ebreo statunitense),

Braedon Peluso (attivista e marinaio),

Frank Romano (avvocato internazionale e attore, Francia/USA).

Francia:

Emma Fourreau (eurodeputata e attivista, Francia/Svezia),

Gabrielle Cathala (parlamentare ed ex operatrice umanitaria),

Justine Kempf (infermiera di Médecins du Monde),

Ange Sahuquet (ingegnere e attivista per i diritti umani).

Italia:

Antonio Mazzeo (insegnante, ricercatore per la pace e giornalista),

Antonio “Tony” La Picirella (attivista per la giustizia climatica e sociale).

Spagna:

Santiago González Vallejo (economista e attivista),

Sergio Toribio (ingegnere e ambientalista).

Australia:

Robert Martin (attivista per i diritti umani),

Tania “Tan” Safi (giornalista e attivista di origini libanesi).

Norvegia:

Vigdis Bjorvand (attivista per la giustizia di 70 anni).

Regno Unito / Francia:

Chloé Fiona Ludden (ex funzionaria ONU e scienziata).

Tunisia:

Hatem Aouini (sindacalista e attivista internazionalista).

A bordo come giornalisti:

Marocco:

Mohamed El Bakkali (giornalista senior di Al Jazeera, con base a Parigi).

Iraq / Stati Uniti:

Waad Al Musa (cameraman e reporter di campo per Al Jazeera).

L’appello alla mobilitazione, “scriviamo ai ministri e alle ambasciate”

Continua Freedom Flotilla: “Chiediamo con forza ai ministri degli Esteri, alle ambasciate e alle autorità consolari dei Paesi coinvolti di attivarsi subito per la liberazione immediata delle persone rapite e per la condanna pubblica di questo atto vile, illegale e intimidatorio da parte delle forze di occupazione israeliane”.

“Invitiamo la cittadinanza a mobilitarsi ovunque:

• Scriviamo ai ministri e alle ambasciate

• Tempestiamo di email i rappresentanti politici

• Contattiamo la stampa, i giornalisti, le ONG

• Riempiamo i social di messaggi di denuncia

Ogni minuto di silenzio è complicità.

È il momento di agire, dal basso, con forza e dignità. La legalità non può essere sospesa ancora una volta quando si tratta di Palestina. La libertà di Gaza passa anche dal mare. Noi non ci fermeremo: continueremo a salpare fino a che la Palestina sarà libera”.

