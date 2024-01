La nonnina di Itala ha festeggiato il 103° compleanno. Il sindaco: “E’ il nostro orgoglio”

Presente anche il parroco, don Salvatore Orlando

ITALA – “E’ un orgoglio per Itala avere nonnina Giovanna tra le più longeve donne della Riviera jonica e non solo…”. A parlare a nome della comunità del centro jonico è il sindaco, Daniele Laudini che ha brindato insieme a Giovanna Zangles ed ai suoi familiari per il 103° compleanno. Presente anche il parroco, don Salvatore Orlando. “La signora Giovanna – ha sottolineato il primo cittadino – è per noi simbolo di speranza, virtù e orgoglio. Ci ha regalato grandi emozioni”.