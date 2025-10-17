La nuova stagione dell’Officina del Sole: prima ospite Amalia Caratozzolo

L'artista messinese vanta una lunga carriera da illustratrice anche in quotidiani nazionali

MESSINA – Sarà Amalia Caratozzolo (qui la sua storia raccontata da Tempostretto) la prima ospite della nuova stagione dell’Officina del Sole. Oggi pomeriggio alle 19 l’artista, diplomata alla scuola internazionale di Comics nel 2004 e in illustrazione nel 2007 a Roma, racconterà la sua lunga storia.

Una carriera lunga e piena di soddisfazioni, quella di Amalia Caratozzolo, che ha insegnato Incisione su linoleum dal 2010 al 2017 all’Istituto europeo di Design di Roma ed è stata illustratrice per Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano. Appuntamento alle 19 nella sede dell’Officina del Sile in via Giacomo Venezian 15.