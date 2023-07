La parola ai volontari dietro le quinte del Beach Volley Pro Tour VIDEO - Tempostretto

L'organizzazione del torneo a Piazza Duomo funziona anche grazie ai volontari. Abbiamo incontrato Lorenzo, che si occupa di tradurre, e le raccattapalle Federica e Carmen

MESSINA – Prosegue il Beach Volley Pro Tour a Piazza Duomo ma, oltre alla collaborazione di istituzioni e la presenza dei cittadini messinesi, la manifestazione non sarebbe possibile senza i tanti volontari che dal mondo della pallavolo peloritana e non solo, anche per vedere da vicino qualche campione o approfittare dell’internazionalità dell’evento, si sono offerti volontari per aiutare come possono.

C’è ad esempio Lorenzo 25 anni, che fa parte dell’associazione Erasmus, insieme ad altri quattro ragazzi dà una mano come interprete: “L’esperienza è divertente. Siamo impegnati a parlare con gli sportivi stranieri. La coppia australiana è la più difficile perché il loro accento non è facile da interpretare. A pallavolo gioco in spiaggia con gli amici, sono arrivato qui perché appena saputo dell’evento mi sono lanciato. La mia giornata tipo qui inizia alle 7:30 fino alle 20:30 di sera, siamo la spalla degli organizzatori, camminiamo fianco a fianco con loro e traduciamo quando c’è da parlare con gli sportivi”.

Carmen invece fa invece parte del numerosissimo gruppi di ragazzi e ragazze che vediamo in campo a fianco ai giocatori come raccattapalle, molti di loro giocano a pallavolo per le squadre della città: “È un piacere poter dare una mano in un’iniziativa così interessante, farne parte è bello. Dobbiamo mantenere l’ordine con i palloni in campo, arriviamo un quarto d’ora prima della partita e durante il gioco passiamo il pallone ai giocatori al servizio. Si impara guardando loro e provando ad assorbire il più possibile”.

Infine Federica (al centro nella foto in evidenza) tra le più piccole che fa parte del Team Volley Messina: “Quando scappano i palloni li prendiamo e li puliamo, così sono pronti per essere utilizzati dai giocatori. Siamo emozionate a vedere da vicino questi atleti professionisti, sono altissimi, poi è molto bello sapere che vengono da tutto il mondo”.

