La pavimentazione, le piazze, l’illuminazione: come (e quando) cambierà Torre Faro

Progetto da oltre 2 milioni di euro per una riqualificazione importante. Ci vorranno 400 giorni dall'avvio dei cantieri, che partiranno entro fine anno

MESSINA – Torre Faro cambierà volto. Al netto dei lavori alle Torri Morandi, per l’ampliamento del parcheggio, entro la fine del 2026 la piazza dell’Angelo e l’intero basolato vivranno una nuova vita. Lo ha annunciato il sindaco Federico Basile, insieme agli assessori Salvatore Mondello, Massimiliano Minutoli e Massimo Finocchiaro, nel presentare gli interventi alle 9 piazze in tutta la città finanziati con oltre 7 milioni e mezzo dai fondi Pn Plus 21-27.

Costi e tempistiche

E di questi, 2.334.523,14 serviranno proprio per Torre Faro. L’aggiudicazione dei lavori dovrebbe arrivare tra maggio e giugno così da consegnare i lavori alla ditta che vincerà la gara entro settembre. Da quel momento in poi partiranno i cantieri. Il tempo di realizzazione, da progetto, è di 400 giorni. In pratica si arriverebbe alla consegna di tutto “fatto” entro la fine del 2026.

Gli interventi

Ma cosa si farà? Intanto la pavimentazione, che sarà interamente sostituita. E sarà sicuramente l’aspetto principale della riqualificazione di Torre Faro visto che sarà interessato l’intero tratto di lungo mare fino alla Piazza dell’Angelo, passando davanti (e di fianco) alla Chiesa Madonna della Lettera. Il progetto, però, prevede un nuovo piano di illuminazione, che riguarderà l’intera area, oltre all’implementazione del verde pubblico e nuovo arredo urbano, soprattutto nelle due piazze.

Gli obiettivi

L’obiettivo resta una maggiore vivibilità dell’intera area, vista la grande affluenza di cittadini, e si spera turisti, durante la stagione estiva, a pochissimi metri dalla zona di Capo Peloro. Ma la riqualificazione farà in modo che le piazze possano essere vivibili durante tutto l’anno, diventando luoghi importanti di aggregazione e socializzazione, anche per eventuali eventi.