La piscina dell’Unime torna protagonista per la stagione estiva

Diverse gare programmate nelle prossime settimane nell'impianto universitario, già lo scorso weekend la prima prova tempi categoria che ha portato bene ai nuotatori di casa

MESSINA – Alla piscina scoperta Unime della Cittadella Sportiva Universitaria si è aperta la stagione siciliana in vasca lunga del nuoto agonistico. Sabato e domenica infatti tutte le società dell’isola si sono radunate nell’impianto di viale Palatucci per la prima prova tempi per i nuotatori categoria: Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores.

In questa prima prova che non vedeva i nuotatori al top della forma sono arrivate buone prestazioni dai tesserati delle società peloritane. Il risultato più importante lo ottiene Emma Arcudi (Unime) che nuota una prestazione nei 50 farfalla che le vale il pass per il prestigioso Settecolli di Roma di metà giugno, anche le compagne Silvia Raffa, Sabrina Ferrara e Anita Delia nuotano degli ottimi crono che valgono i pass per i campionati italiani di categoria, che quest’anno si svolgeranno a Chianciano Terme in agosto. Risultati positivi anche per le atlete della Swimblu, Sofia Perdichizzi e Giorgia Di Mario, in particolare le due sono arrivate ai primi posti o comunque piazzate al vertice delle classifiche finali nelle gare a stile libero, dai 50 metri ai 1500.

Gli altri appuntamenti del nuoto a Messina

Un primo appuntamento di tanti che seguiranno visto che già in questo lungo fine settimana che arriverà toccherà agli Esordienti B ed A, i quali venerdì e sabato saranno impegnati nella loro prima prova in vasca da 50 metri all’aperto, e domenica si svolgerà il primo Trofeo Piskeo riservato solo ai categoria Master. A seguire dal 23 al 25 maggio poi il 19° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà, ormai un must non solo del maggio messinese ma anche del calendario regionale. In mezzo un collegiale, il 17 maggio, che radunerà i migliori nuotatori siciliani. Messina poi ternerà protagonista a luglio con la semifinale del campionato regionale di categoria, per la Sicilia Orientale, dal 4 al 6, e dall’11 al 13 luglio con il campionato regionale degli Esordienti A che si svolgerà in riva allo Stretto. Diciamo Messina anche se per le gare di maggio è certo si nuoterà ancora alla Cittadella, mentre per quelle di luglio la sede non è stata ancora indicata ufficialmente ma sembra improbabile si possa tornare a gareggiare alla Cappuccini come si è fatto spesso negli anni passati.