La pittura di Simone Caliò: #Memare nel segno dei colori del Mediterraneo - Tempostretto

L'inaugurazione sabato 12 novembre, alle 18, allo studio d'arte Cocco Arte Contemporanea di Messina

MESSINA – Pittura nel segno del mare e della bellezza del Mediterraneo. Oggi sabato 12 novembre, alle ore 18.00, lo studio d’arte Cocco Arte Contemporanea presenta #Memare, mostra personale di Simone Caliò. Una mostra, in via Todaro n. 22, a cura di Laura Faranda, con il catalogo per Di Nicolò Edizioni. Si tratta di un progetto espositivo nuovo. Per l’artista, “#Memare, si ispira in modo del tutto originale “al movimento dell’ espressionismo astratto: “è un elogio della solarità del mare Mediterraneo. Un inno alla gioia da lui percepita”.

L’esposizione rimarrà allestita per un mese: mercoledì, venerdì, sabato, dalle 18.00 alle 20.15.

L’artista e i colori del mare

Si legge nel catalogo: “Simone Caliò, nato a Messina (dove vive e lavora), inizia prestissimo il suo percorso nell’arte, dedicandosi dapprima al disegno (specialmente carboncino su carta) e successivamente alla pittura. Da tanti anni, ormai, espone in Italia e all’estero, in mostre personali e collettive. Sua materia prediletta è il colore ad olio, grazie al quale (in unione con sapienti accostamenti cromatici) le sue opere sprigionano luce, aprendo l’anima e il cuore di chi le osserva.

Soprattutto è il suo mare, il suo volere essere mare quando entra in comunione con lui, con la sua creatività e leggerezza per diventare anche lui, tra le onde, strumento. In perfetta sintonia con la sua sinfonia muta, ma piena di colore. Dove il senso si perde ed insieme si acuisce, in quel silenzio ovattato che ci fa ritornare al grembo materno. #memare è il suo volere essere blu in tutte le sue sfumature e declinazioni; che non possono fare a meno dei gialli, dei rossi, dei verdi e degli arancioni. È da quel blu che poi ritemprati, si torna alla riva. Insieme a quella rossa stella marina che lo accompagna e gli indica il cammino”.