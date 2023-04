La Polisportiva Nino Romano è campione territoriale under 16 - Tempostretto

Le mamertine conquistano il titolo, e l'ambito trofeo dedicato ad Angelo Sottile", superando alle fasi finali le formazioni di Capo d'Orlando e Nizza

di Domenico Abbriano

MILAZZO – La rappresentativa under 16 della Polisportiva Nino Romano di Milazzo vince il titolo territoriale. Le mamertine sono arrivate al girone finale del torneo territoriale dove si assegnava il titolo e lì hanno battuto prima in casa il Volley Nizza, lo scorso 28 marzo, e nella giornata di martedì, alla palestra “Furriolo” di Capo d’Orlando, le pari età dell’Orlandina Volley. In entrambe le occasioni la formazione allenata dal duo Maccotta/Foti non ha ceduto alcun set alle avversarie.

Da tre stagioni il titolo territoriale coincide con il trofeo “Angelo Sottile”, “Siamo felicissimi ed orgogliosi – dice il presidente Lo Duca della Nino Romano – di aver portato a casa, per il terzo anno consecutivo, questo trofeo territoriale under 16 intitolato ad Angelo Sottile, un amico della Romano prima che un suo atleta”.

Il trofeo “Angelo Sottile”

Un Trofeo cui emotivamente si tiene tanto, forse più di qualsiasi obiettivo stagionale per una miriade di motivazioni tra cui spicca il voler a tutti costi mantenere viva la memoria di un milazzese che ha amato la sua città, di un atleta che ha amato questo sport in maniera viscerale e le maglie di Nino Romano e Csi Milazzo che ha indossato con orgoglio. Angelo Sottile rimane il primo pensiero di chiunque varchi la soglia del “PalaCiantro” volgendo lo sguardo a quello scatto che lo immortala sulla parete principale in uno dei momenti topici di un match, a quelle emozioni che affiorano ogniqualvolta sia una buona occasione per ricordarlo.

Portare ancora una volta a casa quel titolo e quel Trofeo (sempre vinto dalla Romano da quando è stato istituito tre stagioni fa) a lui dedicato, per la famiglia della Nino Romano, è un po’ riportare a casa Angelo, tenerlo stretto lì dove tutto è custodito e resta inviolabile per sempre. Questo e tanto, tantissimo altro avranno provato i suoi amici all’incrocio delle braccia del direttore di gara che ha sancito la vittoria delle RomaNine al “PalaFurriolo” di Capo d’Orlando: il presidente del club, Maurizio Lo Duca, il 1° allenatore, Mauro Maccotta, gli staff, le atlete e coloro che ad Angelo vogliono semplicemente bene.

Il cammino della Nino Romano under 16

Dopo un girone dominato fino al ritorno agonistico, sui titoli di coda, delle pari età dell’Ssd Unime, anche nel triangolare finale, contro Nizza e Orlandina Volley, le mamertine sono riuscite ad imporre il proprio gioco, superando con un risultato netto entrambe le contendenti. Nel confronto del “PalaCiantro” del 28 marzo, successo 3-0 (25-13 25-23 25-17) contro la Volley Nizza che, nella gara del primo turno, aveva a sua volta sconfitto in casa l’Orlandina Volley. Ieri, quindi, proprio contro quest’ultima, serviva lo squillo decisivo ed è arrivato: 0-3 (15-25 19-25 11-25), in esterna, con titolo, Trofeo e finali interterritoriali conquistate da giocare prossimamente.

L’organico dell’Under 16 Campione Territoriale 2022/2023: Sofia Cucinotta, Romina Handraj (in prestito dall’Asd Volley ’96), Simona Russo, Giada Pollicino, Ginevra Pino, Francesca Fleres, Rosalia Rispoli, Sofia Marchello, Greta Schepis, Manuela D’Arrigo, Gaia La Spada, Kristel Rizzo. Primo allenatore Mauro Maccotta, secondo allenatore Maurizio Foti.

Il presidente Lo Duca: “Tengo personalmente a questo titolo”

“Personalmente – dichiara il presidente della Polisportiva Nino Romano Maurizio Lo Duca – ci tenevo particolarmente a questo titolo perché va oltre quello che è il contesto sportivo e raggiunge quello umano e sentimentale. Angelo non è mai uscito dalla nostra casa, è sempre presente; alle nostre atlete viene sempre raccontato e poterlo onorare e ricordare, anche con la conquista del trofeo a lui dedicato, è la cosa che più emoziona e per questo volevo ringraziare chi ha permesso questo: tutto lo staff tecnico a partire da Mauro Maccotta, lo staff dirigenziale e, naturalmente, tutte le ragazze che non hanno mai smesso di avere la voglia di arrivare a questo obiettivo. Ringraziamo la società Asd Volley ’96 di Milazzo per averci concesso il prestito di Romina Handraj per la disputa di questo torneo under 16 che continuerà con le fasi interterritoriali”.

Queste invece le parole dell’allenatore Mauro Maccotta: “Il piacere e l’onore di vincere questo titolo intitolato al nostro grande amico Angelo Sottile. Un percorso concluso con una sola sconfitta, 3 a 2, sul campo della forte Unime; che altro chiedere alle nostre atlete. Le ragazze sono cresciute tantissimo, partita dopo partita, lavorando tanto ed impegnandosi costantemente; orgoglioso di loro”.

“Siamo molto contente dei risultati raggiunti. Essere Campionesse Territoriali – dice la capitana Gaia La Spada che gioca nel ruolo di palleggiatrice – per il terzo anno consecutivo è motivo di orgoglio e gioia soprattutto per il grande significato che il trofeo “Angelo Sottile” rappresenta per la nostra società. Tutto ciò ripaga il grande impegno di questi mesi, nonostante le difficoltà incontrate Come portavoce della squadra, voglio ringraziare tutti gli allenatori e la società per riporre tanta fiducia in noi, con l’augurio che questo nostro percorso possa continuare anche nelle fasi successive”.