La processione a Messina. Il giorno del carro trionfale di Sant'Antonio - Tempostretto

Dalle 19.30, oggi, dalla basilica del santuario in via Santa Cecilia in programma il tradizionale rito per le vie della città

Messina – Festa di Sant’Antonio: il giorno del carro trionfale. Archiviata con succeso la notte bianca, oggi, alle ore 19,30, è il giorno della processione con il carro trionfale del Santo per le vie della città di Messina. Si parte dalla basilica del santuario di Sant’Antonio in via Santa Cecilia.

Sarà presente il prefetto del Dicastero pontificio per i testi legislativi della Chiesa Universale monsignor Filippo Iannone, proveniente dalla Città del Vaticano.

Nella foto un momento della notte bianca appena terminata.

