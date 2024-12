La proposta: il Garante per l’Infanzia anche a Villafranca Tirrena

Orizzonte Comune propone l’istituzione della figura del Garante per l’Infanzia anche nel territorio di Villafranca Tirrena

VILLAFRANCA TIRRENA – Istituire il Garante per l’Infanzia a Villafranca Tirrena. Questa la proposta di Orizzonte Comune, che sollecita l’amministrazione ad istituire quest’importante figura. La proposta è stata depositata in Comune in occasione della Giornata Mondiale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Roberto Saia, presidente di Orizzonte Comune, ha spiegato: «Il 20 Novembre dello scorso anno, in occasione di questa ricorrenza abbiamo inaugurato il murale di Piazza Unicef e abbiamo ospitato il Angelo Fabio Costantino, già Garante per l’Infanzia nella città di Messina. Quel giorno, il Garante, intervenendo all’incontro nell’Aula Consiliare, ha fatto appello alle Istituzioni locali affinché si istituisca anche nel nostro Comune questa figura. Noi -aggiunge- abbiamo fatto nostro il suo appello e abbiamo sollecitato l’Amministrazione Comunale ad accogliere la proposta e trasformarla in un atto concreto».

Saia ha quindi concluso, sottolineando l’importanza della figura del Garante per l’Infanzia e la necessità di contrastare gli episodi di violenza: «Ogni episodio di violenza -sottolinea- nasce da una situazione di disagio, in cui proprio l’effettivo godimento dei diritti dei bambini viene negato. Per questo immaginiamo che una figura competente e sensibile possa dare un grande contributo alla comunità tutta».