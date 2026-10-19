La protesta dei tir, supermercati vuoti anche a Messina in attesa della ripresa

Diverse realtà commerciali risentono della mobilitazione degli autotrasportatori pure in città e provincia. Oggi riprendono i carichi in Sicilia

MESSINA – Come si diceva una volta, “c’è grossa crisi” in Sicilia. E non solo. Diversi supermercati di Messina e provincia si sono svuotati per via della mobilitazione degli autotrasportatori, in linea con quanto sta avvenendo in regioni come Calabria e Puglia. In ogni caso, ora si cerca di correre ai ripari. E, con la tregua annunciata ieri, grazie allo stop al blocco dei tir dovuto al caro carburante, si cerca di salvare uva e altri settori dell’ortofrutta. Oggi infatti riprendono i carichi in Sicilia.

Così in una nota: “Il Comitato autotrasportatori siciliani (Cts) è impegnato a collaborare con la Regione siciliana per sensibilizzare i colleghi del settore ortofrutticolo e consentire la ripartenza dei carichi già da lunedì. In questa prima fase, i viaggi avverranno esclusivamente via terra attraverso lo Stretto di Messina. Si tratta di una misura di emergenza fondamentale, che permetterà finalmente di svuotare le celle frigorifere sbloccando la merce già raccolta, evitando così che tonnellate di prodotto d’eccellenza vadano al macero”.

Rimane in discussione la situazione logistica legata al settore intermodale, per il quale si attende la firma definitiva sul protocollo d’intesa da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il tutto in linea con la decisione, apprezzata dagli autotrasportatori, di anticipare il confronto con il ministro Salvini il 20 ottobre. Nel frattempo, il dialogo è in corso con la Regione siciliana.

“Situazione critica per il settore ortofrutta”

Il Cts evidenzia che “il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, è attivamente impegnato in una complessa mediazione per risolvere la drammatica crisi che sta colpendo il comparto agricolo isolano. La situazione è particolarmente critica per il settore dell’ortofrutta e, nello specifico, per il comparto dell’uva Italia, che si trova in una fase strategica della stagione commerciale”.

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