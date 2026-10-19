Vela messinese, Riccardo Billè è campione italiano nella classe Waszp 7.5

Successo sul lago di Garda per il giovane atleta della Lega Navale Italiana – Sezione di Messina

Successo per la vela messinese. Riccardo Billè, giovane atleta del Gruppo Sportivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Messina, si è laureato campione italiano nella classe Waszp 7.5, imponendosi al termine del Campionato Giovanile Classi Foil disputato a Malcesine, sul Lago di Garda.

“Una vittoria di grande valore, maturata al termine di una competizione particolarmente impegnativa, caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili e dalla presenza di avversari di altissimo livello tecnico. Il titolo nazionale è rimasto in bilico fino all’ultima delle dieci prove in programma, disputata ieri, rendendo ancora più significativa l’affermazione del giovane velista messinese”, fa sapere la Lega navale, sezione di Messina.

Di rilievo anche la prestazione del compagno di squadra Pietro Moncada Paternò Castello, che ha concluso la competizione al quarto posto della classifica generale. Un risultato che conferma il valore dell’atleta, reduce dal prestigioso titolo di vicecampione europeo nella medesima classe velica, e la continuità del percorso di crescita dimostrato nel corso delle ultime due stagioni.

“I risultati ottenuti dai due atleti rappresentano motivo di grande soddisfazione per la Lega Navale Italiana – Sezione di Messina e premiano il lavoro svolto per promuovere e sviluppare la vela giovanile, con particolare attenzione alle imbarcazioni foil, espressione di una disciplina sempre più tecnica, spettacolare e impegnativa. Il presidente e il Consiglio direttivo della LNI Messina hanno espresso viva soddisfazione per i risultati conseguiti, sottolineando il valore del progetto sportivo che punta ad avvicinare un numero sempre maggiore di giovani a questa specialità. Un percorso reso possibile anche grazie al contributo e al sostegno di generosi sponsor, il cui apporto è fondamentale per offrire agli atleti opportunità di crescita, formazione e confronto nelle competizioni di alto livello”, si legge in una nota.

“La conquista del titolo italiano da parte di Riccardo Billè, insieme all’ottimo piazzamento di Pietro Moncada Paternò Castello, conferma le potenzialità del movimento velico messinese e testimonia la validità di un progetto che investe sui giovani, sulla qualità della preparazione e sull’ambizione di raggiungere traguardi sempre più importanti. La Lega Navale Italiana – Sezione di Messina si congratula con Riccardo Billè e Pietro Moncada Paternò Castello per gli importanti risultati conseguiti, rivolgendo agli atleti, ai tecnici e a quanti sostengono il progetto sportivo i migliori auguri per i prossimi impegni agonistici”.