La provincia di Reggio continua a bruciare. A Motta San Giovanni un capannone in fiamme - Tempostretto

MOTTA SAN GIOVANNI – Prosegue ininterrottamente l’opera dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l’emergenza incendi di vegetazione. Oltre ai vigili del fuoco, sono impegnate anche le associazioni della Protezione Civile, personale di Calabria Verde, un Canadair ed un elicottero.

20 famiglie a Chorio, frazione del comune di San Lorenzo, nella giornata di ieri, sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni per motivi di sicurezza. Nel comune di Motta San Giovanni un incendio di vegetazione si è propagato all’interno di un capannone agricolo utilizzato come stalla e per il rimessaggio di foraggi, minacciando il Parco Nazionale d’Aspromonte.

Le fiamme, che hanno interessato gran parte della struttura, hanno causato ingenti danni materiali. Alcuni animali sono deceduti.

LA SCORSA NOTTE A REGGIO CITTA’ UN BLACKOUT HA INTERESSATO NUMEROSI QUARTIERI

Mentre nella città di Reggio Calabria, numerosi quartieri la scorsa notte, sono rimasti senza energia elettrica a causa di un blackout probabilmente dovuto ad un sovraccarico della rete elettrica.

Pellaro e Rione Marconi, alcune dei quartieri interessati, in quest’ultimo addirittura il blackout è durato tutta la notte. Numerose le chiamate dei cittadini al centro operativo che non hanno ricevuto risposta.