La raccolta differenziata diventa più tecnologica, 1,7 mln di euro a Messina

C'è il finanziamento per i sistemi informatizzati, annuncia il Comune. "Un modo per ridurre gli errori nei condomini e migliorare la qualità dei rifiuti"

MESSINA – “Messina fa un passo avanti verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti all’interno di alcuni condomini cittadini. Approvato il finanziamento di più di un milione e mezzo di euro per i sistemi informatizzati di raccolta differenziata. L’obiettivo è contrastare gli errori di conferimento e ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati. Problematica particolarmente diffusa nelle aree condominiali, dove spesso si generano situazioni di degrado con vere e proprie discariche interne. Avremo nuovi dispositivi dotati di riconoscimento utente, controllo dei rifiuti conferiti e gestione dei dati tramite piattaforma tecnologica. È stato approvato il finanziamento, nell’ambito del Pn Metro Plus 2021-2027, per l’acquisto di contenitori informatizzati per la raccolta differenziata domestica”. L’annuncio è dell’amministrazione comunale.

Si legge sempre nella nota: “Questi nuovi dispositivi, dotati di riconoscimento utente, controllo dei rifiuti conferiti e gestione dei dati tramite piattaforma tecnologica, rappresentano una soluzione innovativa per migliorare la qualità e l’efficacia della raccolta differenziata nei condomini della città. L’iniziativa, che rientra nel progetto ME2.2.6.1.a, è stata promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Messina Servizi Bene Comune, e verrà avviata come progetto pilota in alcuni grandi condomini. Con un investimento di 1.762.500 euro, finanziato attraverso la Priorità 2 del Pn Metro Plus 2021-2027, il Comune di Messina punta a introdurre un modello di raccolta più moderno, controllato e tracciabile, basato sull’utilizzo della tecnologia per responsabilizzare i cittadini e rendere il servizio più efficiente”.

“Puntiamo a migliorare la qualità dei rifiuti”

E ancora: “Questo nuovo progetto consentirà di migliorare la qualità dei rifiuti, incrementare le percentuali di raccolta differenziata e ridurre i costi di smaltimento, traducendosi in un risparmio per i cittadini e in maggiori servizi. L’ intervento rientra nelle politiche di transizione ecologica e smart city che Messina sta portando avanti, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare e sostenibilità ambientale”.

