A Messina la prima stazione per la ricarica elettrica veloce: 15 minuti per fare il "pieno" VIDEO - Tempostretto

A pochi metri dallo svincolo autostradale di Boccetta. Oggi sono 60 le colonnine sparse per la città: "entro dicembre saranno 100"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sarà aperto h24 e si potrà ricaricare l’auto fino a 300 kw (le altre colonnine in città arrivano a circa 90 kw). A Messina, sul viale Boccetta, sorge la prima stazione per la ricarica ultra-veloce dell’azienda Ewiva. In una posizione strategica perché di transito in entrata o in uscita dallo svincolo autostradale. Sarà utile, quindi, anche ai molti vacanzieri che ogni anno nei giorni del controesodo si riversano sul viale diretti agli imbarchi. O viceversa a coloro che una volta sbarcati dal traghetto potranno ricaricare l’auto prima di entrare in autostrada.

Fino a pochi mesi fa parcheggi, rifiuti e ancora prima baracche

Nella stessa area fino a pochi mesi fa c’erano dei parcheggi, spesso conditi da sacchetti di spazzatura qua e la. E alcuni anni fa insistevano ancora delle baracche attaccate al muro di cinta del viale Principe Umberto. “Il progetto rientra anche nell’ottica di riqualificazione di alcune zone delle città”, spiega il sindaco Federico Basile. E aggiunge che incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi sposa il progetto dell’Amministrazione comunale su una nuova mobilità cittadina.

In arrivo altre colonnine per la ricarica elettrica in città

In Italia Ewiva ha posizionato circa 980 stazioni, questa è la prima nella città dello Stretto. Ma si sta già lavorando per una nuova postazione all’interno del nuovo parcheggio nell’area dell’ex gazometro, come racconta l’assessore Francesco Caminiti. A questo si aggiunge che nei prossimi mesi verranno installate nuove colonnine per la ricarica elettrica. Saranno sparse per la città e si sommeranno alle 60 già esistenti da nord a sud di Messina.