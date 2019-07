La scuderia Nebrosport vincente allo Slalom di Novara - Tempostretto

E’ stato un fine settimana decisamente positivo per la scuderia Nebrosport, impegnata nello slalom di Novara, andato in scena il 13 e 14 luglio 2019. Grazie alla tenacia dei propri portacolori, il team santangiolese ancora una volta ha saputo raccogliere un risultato importante.

Purtroppo è stata vanificata la prestazione del pattese Santo Fallo che aveva chiuso la gara al secondo posto di classe RS 1.150 su Fiat 500 Sporting, il quale però è stato estromesso dalla classifica al termine della gara per decisione del collegio dei CCSS.

Ha centrato la vittoria il driver Francesco Di Stefano, letteralmente dominante, con la sua Peugeot 106 che gli ha permesso di conquistare il primato di classe RS1.6 e di gruppo Racing Start.

Terzo gradino del podio per il novarese Antonio Furnari che, al volante della sua Renault Clio williams,sulle strade amiche si è posiziona al terzo posto di classe N2000, quarto di gruppo e 45esimo assoluto.

Continua ad ottimi livelli il 2019 di Benito Costa che, anche in occasione dello Slalom di Novara, A112 Abarth rientra nei primi tre della classe, grazie al terzo posto in S1 ed il 43esimo ottenuto nella classifica generale.

Ennesimo weekend di spessore per il milazzese Rosario Cassisi, bravo a vincere su Fiat X19 la classe E2 SH-2000 e sfiorare il primato anche in gruppo dove si è classificato in seconda posizione. La sua è stata una Prestazione straordinaria che per poco non lo porta in top ten, considerato il 12esimo posto finale nella classifica assoluta.