 La Società Cooperativa Calcio Messina festeggia un anno al "Marullo"

La Società Cooperativa Calcio Messina festeggia un anno al “Marullo”

Simone Milioti

La Società Cooperativa Calcio Messina festeggia un anno al “Marullo”

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sabato 20 Giugno 2026 - 15:50

Un pomeriggio di sport, confronto e comunità. "Sarà la nostra festa - dicono dalla Cooperativa - di chi crede che il Messina appartenga alla sua gente"

MESSINA – Un anno di Società Cooperativa Calcio Messina. Un anno di idee, passione, partecipazione e amore concreto per la nostra città e per i nostri colori. Il 28 giugno festeggiamo il primo compleanno della Cooperativa con una giornata da vivere insieme: soci, tifosi, amici e tutti coloro che hanno scelto di credere in questo progetto.

“Sarà la nostra festa – scrivono dalla Scc Messina – La festa di chi c’era dall’inizio, di chi si è aggiunto lungo il percorso e di chi continua a credere che il Messina appartenga alla sua gente”.

Il programma del “compleanno” della cooperativa

Dalle ore 17:00 ci ritroveremo al “Sorbello Stadium”, in Via Polveriera a Bisconte, per condividere un pomeriggio di sport, confronto e comunità: una partita, l’assemblea finale dei soci, una mangiata in compagnia e soprattutto il piacere di stare insieme, come una vera famiglia.

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