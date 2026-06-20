La Società Cooperativa Calcio Messina festeggia un anno al “Marullo”

Un pomeriggio di sport, confronto e comunità. "Sarà la nostra festa - dicono dalla Cooperativa - di chi crede che il Messina appartenga alla sua gente"

MESSINA – Un anno di Società Cooperativa Calcio Messina. Un anno di idee, passione, partecipazione e amore concreto per la nostra città e per i nostri colori. Il 28 giugno festeggiamo il primo compleanno della Cooperativa con una giornata da vivere insieme: soci, tifosi, amici e tutti coloro che hanno scelto di credere in questo progetto.

“Sarà la nostra festa – scrivono dalla Scc Messina – La festa di chi c’era dall’inizio, di chi si è aggiunto lungo il percorso e di chi continua a credere che il Messina appartenga alla sua gente”.

Il programma del “compleanno” della cooperativa

Dalle ore 17:00 ci ritroveremo al “Sorbello Stadium”, in Via Polveriera a Bisconte, per condividere un pomeriggio di sport, confronto e comunità: una partita, l’assemblea finale dei soci, una mangiata in compagnia e soprattutto il piacere di stare insieme, come una vera famiglia.

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