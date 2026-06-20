 La Team Volley Messina conferma Finanze, Lauro, Pappalardo e Calabrò

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Redazione

La Team Volley Messina conferma Finanze, Lauro, Pappalardo e Calabrò

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sabato 20 Giugno 2026 - 17:00

Prosegue la riorganizzazione della più numerosa società cittadina di volley, ancora conferme tra gli allenatori del settore giovanile biancorosso

MESSINA – La Team Volley Messina, circa 300 tesserati nel 2025/2026, sta programmando la prossima stagione e ha iniziato dai tecnici. Dopo le conferme nelle prime squadre si è passati a mettere mano ai settori giovanili, ogni scelta riguardante il futuro è un argomento tanto caro alla società della presidente Daniela Cardile. Si stanno succedendo così le conferme rispetto al passato con la Team Volley che nelle ultime ore ha deciso di continuare sul percorso già tracciato.

Le conferma in casa Team Volley Messina

La prima notizia è la conferma di Sergio Finanze alla guida delle formazioni Under maschili, il tecnico guiderà ancora Under 13, Under 14 e Under 15. Si è deciso di proseguire sul percorso tecnico già avviato e che ha già regalato successi a livello provinciale e una buona vetrina a livello regionale.
Segue un’altra novità con Virginia Lauro, pallavolista cresciuta e che gioca ancora nella Team Volley e che da qualche anno si cura pure di alcuni settori giovanili della società, pure per lei arriva la conferma. Seguono infine le conferme, sempre nei settori giovanili, di Rosario Pappalardo e Flavia Calabrò.

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