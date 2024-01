La storia. Sulle ali dell’inclusione scuola-lavoro, il successo dello studente speciale del Pugliatti

Sono i frutti del "Progetto di vita" e di un percorso mirato portato avanti nella sede di Furci dell'Istituto superiore di Taormina. Si punta sul rafforzamento delle competenze attraverso tirocini personalizzati e sinergie territoriali

di Carmelo Caspanello

Il doppio binario Scuola-Mondo del lavoro si manifesta come un valido strumento per la realizzazione del “Progetto di Vita” di ogni studente, con un’attenzione particolare rivolta agli alunni con bisogni speciali. Le attività curriculari dell’istituto d’Istruzione superiore “Pugliatti” di Taormina si sono distinte per la stretta coerenza con la realtà territoriale e l’impiego di professionisti esterni nei tirocini formativi. Una delle testimonianze più significative di questo approccio è rappresentata da Giacomo, uno studente del quinto anno dell’indirizzo Amministrazione finanza e marketing con potenziamento sportivo la cui sede sorge a Furci Siculo. Grazie alle sinergie create tra la scuola e il territorio, lo studente ha avuto l’opportunità di svolgere uno stage lavorativo presso un esercizio commerciale locale.

Il percorso personalizzato

Il percorso formativo personalizzato, delineato in una specifica convenzione, si integra perfettamente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. Il tirocinio mira all’incremento delle competenze relazionali, all’acquisizione di autonomia e allo sviluppo di abilità tecniche e pratiche. La preparazione attuata in fase preliminare ha consentito allo studente di sperimentare un significativo empowerment cognitivo, instillando fiducia nelle proprie capacità e prospettive di successo. Questo successo è il risultato di un impegno accurato e mirato verso l’inclusione, sostenuto dai docenti, dal docente di sostegno, dall’assistente alla comunicazione e dai compagni di classe che hanno formato una vera “squadra” con il compagno speciale.

“L’Istituto “Pugliatti” (diretto dal professore Luigi Napoli) – spiegano docenti e studenti – mira in particolare e con consapevolezza a fornire agli studenti le competenze necessarie per inserirsi con successo nel mondo del lavoro immediatamente dopo il conseguimento del diploma. La strategia di inclusione, che mette al centro il “Progetto di vita” di ciascun individuo, continua a dimostrare il suo valore nella formazione degli studenti”.