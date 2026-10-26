Sciame sismico Eolie, le scosse sono oltre 170 ma l’intensità è in calo e su valori bassi

La sequenza sismica a nord ovest dell'arcipelago eoliano

Continua a mantenere alta l’attenzione l’intensa attività sismica che sta interessando il Tirreno Meridionale, nello specchio di mare a nord ovest delle isole Eolie. Una sequenza di scosse a catena ha mobilitato i sistemi di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e tiene in allerta le comunità costiere della Sicilia e della Calabria.

Dall’inizio dell’evento sono state registrate complessivamente oltre 170 scosse nell’area marina circostante. La sequenza ha visto il suo momento di massima intensità nella giornata di venerdì 23 ottobre, per poi evolversi in un’attività di assestamento che prosegue tuttora.

Il picco dell’evento: la scossa di magnitudo 5.5

L’evento più rilevante di questo sciame sismico si è verificato venerdì 23 ottobre alle 12:19, quando i sismografi hanno rilevato una scossa di magnitudo Mw 5.5 a una profondità di circa 9 chilometri nel Tirreno Meridionale.

Il terremoto principale è stato distintamente avvertito dalla popolazione lungo la costa tirrenica e nella parte nord dell’isola, provocando apprensione ma senza causare danni a persone o strutture. Nel corso dello stesso pomeriggio, alle 15:55, si è registrata un’ulteriore replica di forte intensità con magnitudo Mw 5.0, a conferma dell’elevata energia rilasciata dalla struttura sismogenetica marina.

L’andamento temporale: attenuazione e quadro attuale

L’analisi dell’andamento sismico mostra una fase di progressiva attenuazione. Dopo il picco dei giorni scorsi, caratterizzato da decine di eventi all’ora, la frequenza delle scosse ha subito un sensibile rallentamento.

Gli eventi sismici rilevati tra la giornata di ieri e le prime ore di oggi presentano frequenza in calo, energia contenuta e attività di fondo. Gli intervalli di tempo tra una scossa e l’altra si sono allungati notevolmente rispetto alla fase iniziale. La magnitudo delle scosse più recenti oscilla prevalentemente in una fascia medio-bassa, compresa tra ML 2.0 e ML 2.9 e le ultime repliche si sono concentrate principalmente durante la notte e le prime ore di stamattina, confermando una fase di graduale assestamento dello sciame.

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