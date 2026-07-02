La Team Volley Messina accoglie Norma Pilota e Daniela Ruggeri, confermati Staiti e Triolo

Prosegue la costruzione dell’organigramma della società biancorossa, tra le conferme anche Burrascano, Laganà, Fulci, Maggiari

MESSINA – La Team Volley Messina ingrossa le proprie file e accoglie in società coach Norma Pilota e la dirigente Daniela Ruggeri. Confermati nel ruolo di coach Massimiliano Triolo e Pippo Staiti. Arrivano le conferme anche per i dirigenti accompagnatori Peppe Fulci e Armando Maggiari come per i jolly Saverio Burrascano e Tiziana Laganà.

Le nuove arrivate Pilota e Ruggeri

Un profilo di grande esperienza e carisma, pronto a trasmettere la sua energia e a guidare i nostri giovani verso nuovi importanti obiettivi, Norma Pilota sarà un valore aggiunto per la società. Da giocatrice ha scalato tutti i campionati fino a raggiungere la Serie A e successivamente ha iniziato la carriera di allenatrice ottenendo il 2° Grado Fipav.

“Sono felice ed entusiasta – dice Pilota – di dare il via a questa nuova stagione, guidata come sempre da valori per me fondamentali: professionalità, competenza, spirito di squadra e, sopra ogni cosa, un profondo amore per questo sport. Il mio obiettivo più grande per quest’anno è dare forma a progetti importanti, da tempo in cantiere, con l’ambizione di far crescere ancora di più la pallavolo nella mia città”.

Un’altra pedina importante che va ad aggiungersi alla famiglia Team Volley è Daniela Ruggeri pronta a dare il proprio contributo. Un innesto importante di una persona di grande spessore che ha già svolto il ruolo di Team Manager in serie A e porta con sé un bagaglio di esperienza non indifferente.

“Sono davvero felice ed emozionata di entrare a far parte della famiglia Team Volley – dichiara Ruggeri – Un passo che accolgo con entusiasmo e curiosità, con la speranza di poter dare il mio contributo, mettendo a disposizione di questa splendida realtà sportiva giovanile della nostra città la mia professionalità, il mio impegno e la mia serietà, con la consapevolezza di entrare in un ambiente fatto di passione, valori e grande dedizione”.

Le conferme in panchina di Staiti e Triolo

Pippo Staiti sarà ancora biancorosso, un allenatore che vive di volley ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Meticoloso, instancabile, con il fuoco della passione negli occhi. “Quinta stagione al Team Volley – dice Staiti – e ho ancora la stessa voglia del primo giorno. Essere il cardine di questo Settore Giovanile Femminile è una sfida che mi stimola parecchio: insieme creeremo un ambiente dove ogni ragazza potrà sognare in grande e crescere, un allenamento dopo l’altro”.

Tra le conferme anche coach Massimiliano Triolo, un tecnico che ha sempre dimostrato capacità, competenza e passione e quindi ritiene opportuno dare continuità al lavoro svolto negli anni scorsi.

“Grazie alla società – dice Triolo – che ha nuovamente puntato su di me; spero di poter ripagare la fiducia che mi è stata data. Buona pallavolo a tutti”.

Fulci e Maggiari ancora a fianco delle squadre

Armando Maggiari resta un dirigente, uno degli “storici” della Team Volley Messina, sempre presente con incarichi e ruoli diversi. Lo scorso anno a fianco della prima squadra femminile.

“Ho visto crescere sul taraflex tante ragazze del nostro vivaio – spiega Maggiari – arrivate a giocare tuttora anche in campionati nazionali. Orgoglioso di contribuire alla crescita di ragazze del nostro territorio”.

Presente in società fin dalla sua fondazione anche il dirigente Giuseppe Fulci, l’impegno di Peppe riguarda anche la logistica e la funzionalità delle attrezzature negli impianti in cui sono impegnate le nostre squadre.

“Ringrazio la Società per avermi confermato la fiducia anche per la stagione 2026/2027 – dichiara Fulci – È stato un percorso più che positivo, tanto che per me tutto il gruppo è una seconda famiglia”.

I jolly Burrascano e Laganà

Saverio Burrascano è una presenza costante anche al di fuori delle palestre, a disposizione di società, dirigenti e tecnici, grazie anche alle sue competenze riguardo ai regolamenti federali, con l’esperienza accumulata negli anni.

“Ringrazio il mio presidente, Daniela Cardile e il consiglio direttivo per aver continuato a darmi fiducia anche nel mio ruolo di Digital Creator – spiega Burrascano – un impegno dietro le quinte che continua a darmi grandi soddisfazioni, senza tralasciare la presenza in palestra come dirigente coordinatore dei gruppi maschili, segnapunti e arbitro associato”.

Un’altra certezza nel gruppo dirigenti è Tiziana Laganà, un vulcano sempre attivo di cui si è certi di potersi fidare; segnapunti associato, arbitro associato, dirigente accompagnatore, instancabile e sempre presente a qualsiasi evento.

“Felicissima di far parte anche quest’anno di questa fantastica Società che è diventata la seconda famiglia – così Laganà – Ho sempre amato questo sport e questo fa sì che lo trasmetta ai nostri giovani atleti con cui anno dopo anno sto instaurando uno splendido rapporto, grazie anche ai diversi ruoli che la società mi ha assegnato”.