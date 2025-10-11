La Team Volley Messina chiude al “centro” e alza il muro con le giovani 

In Serie C femminile nel reparto centrali confermate Irene Maggiari, Francesca Frigione, Baldaro, Gironi e dalle giovanili aggregata in prima squadra Claudia Santamaria

MESSINA – Il ciclo di presentazioni della prima squadra femminile della Team Volley Messina si conclude con il reparto centrali. Mister Giovanni Di Mauro potrà contare sul mix di gioventù ed esperienza, maturata in questi ultimi anni di presenze in prima squadra, di Irene Maggiari, classe 2003 e già vice capitano lo scorso anno, Eleonora Baldaro, classe 2003, Selene Gironi, classe 2006, e Francesca Frigione, classe 2006. Tutte riconfermate nel loro ruolo e pronte a murare in prima linea, insieme a loro si aggrega al gruppo di Serie C anche Claudia Santamaria, classe 2008 e sorella dell’opposto Gaia, che agli ordini di coach Di Mauro e del vice Romano disputerà anche il campionato Under 18 con le biancorosse.

Queste le parole di Irene Maggiari sulla riconferma e sul campionato ormai imminente: “Sono contenta che anche quest’anno disputeremo nuovamente il campionato di Serie C, abbiamo una squadra un po’ diversa rispetto all’anno scorso, però stiamo lavorando duramente per affrontarla. Sta andando molto bene col nuovo tecnico, lavoriamo sia tecnicamente che per unirci come gruppo, conoscerci sempre di più e lavoriamo, sudiamo in campo. Puntiamo sempre più in alto e speriamo vada meglio rispetto all’anno scorso, ci crediamo. Personalmente spero di crescere ulteriormente, pronta ad apprendere sempre qualcosa di nuovo”.