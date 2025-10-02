La Team Volley Messina conferma come opposte Gaia Santamaria, Barbera e Pino

Sulla diagonale agli ordini di coach Di Mauro in serie C femminile solo conferme in prima squadra, aggregata da inizio anno l’under Pino prodotto del vivaio

MESSINA – Confermato il giovanissimo reparto di opposte che vestirà la maglia della prima squadra femminile della Team Volley Messina nella prossima stagione di Serie C. Coach Giovanni Di Mauro potrà infatti schierare sulla diagonale Gaia Santamaria, classe 2003, Alessia Barbera, classe 2005, e la giovanissima Giada Pino, classe 2009.

Quest’ultima, appena sedicenne, era stata aggregata al gruppo già sul finire della passata stagione. Quest’anno invece inserita nel roster sin da inizio anno in prima squadra, ma continuerà a dare il suo contributo anche in Under 18 dove saranno sempre coach Di Mauro e il suo vice Romano ad allenarla.

Così Giada Pino: “Son tra le più giovani del gruppo avendo compiuto da poco 16 anni. Sono felice per questa nuova esperienza alla Team Volley e spero che faremo un buon campionato. Quest’anno inizio da subito in prima squadra, mi trovo molto bene con il gruppo, sono tutte accoglienti e spero di migliorare. Avrò impegni anche in Under 18 e farò tanti sacrifici, ma so che ne varrà la pena. I miei obiettivi? Spero che faremo un buon campionato, faremo squadra e anche nelle sconfitte non ci abbatteremo, ma andremo avanti”.