La Team Volley Messina esordisce in casa nel derby contro il Messina Volley

Entrambe le prime squadre giocano la prima in casa sabato, per la C maschile arriva il Volley Misterbianco

MESSINA – Riparte finalmente il campionato di Serie C di pallavolo e la Team Volley Messina esordirà con entrambe le prime squadre, femminile e maschile, in casa alla Juvara sabato 25 ottobre. Formazione femminile in campo alle 16:30 contro il Messina Volley, incontro che sarà trasmesso in diretta da TeleMessina, canale 833 del digitale terrestre (tasto rosso); per la prima squadra maschile invece impegno alle ore 19 contro il Volley Misterbianco.

Per la formazione femminile allenata da Giovanni Di Mauro c’è subito l’ostacolo Messina Volley, stracittadina tra due squadre che si presentano ai nastri di partenza del girone B con obiettivi completamente opposti. La Team Volley Messina punta a crescere e mantenere la categoria, il Messina Volley invece ha allestito una squadra che secondo gli addetti ai lavori potrà mirare alle posizioni di testa e a disputare i playoff promozione. La sfida inizierà alle ore 16:30 e sarà diretta da Azzurra Maria Adriana Aiello e Roberto De Nigris.

La riconfermata Erika Lo Nostro, schiacciatrice della Team Volley Messina, alla vigilia dell’impegno ha dichiarato: “Sono state settimane dure, dalla preparazione agli ultimi allenamenti pre-gara. Abbiamo lavorato tanto, soprattutto dal punto di vista della prestazione mentale, fondamentale per affrontare la prima partita in casa contro una squadra che farà ottime prestazioni. Conosciamo bene le avversarie, alcune delle quali sono giocatrici d’esperienza più grandi rispetto a noi che nel complesso siamo una squadra giovane. Sarà un campionato molto impegnativo, ma abbiamo tutte le capacità per poterlo affrontare. Ci saranno ostacoli? Sicuramente, ma la pallavolo ci insegna a superarli con tanta pazienza e dedizione”.

Queste invece le parole di presentazione in casa Messina Volley con la schiacciatrice Marika Arena che ha così dichiarato: “E’ una partita importante in quanto molto sentita. Dal canto nostro ci stiamo allenando con grande concentrazione per migliorare ogni dettaglio e, anche se l’avversario e giovane, dobbiamo prendere questa partita con l’obiettivo di crescere. Per quanto riguarda questa stagione, gli obiettivi rimangono sempre gli stessi e cioè di crescere come atleta e come squadra. Noi siamo molto unite e motivate, poi sarà il campionato, partita dopo partita, a dare risposte”.

Per la formazione maschile della Team Volley Messina invece lo staff tecnico Laganà-Donato-Chitè-Triolo calcherà il taraflex in questa prima giornata ospitando la formazione etnea del Volley Misterbianco. La gara come detto avrà inizio alle ore 19 e sarà arbitrata da Alba Siracusa e Giuseppe De Gaetano. La Team Volley Messina si prepara ad un campionato in cui proverà a migliorare il risultato dello scorso anno, in cui ha ottenuto la salvezza con quattro giornate d’anticipo, e proseguirà nel mantra societario di dar spazio ai propri giovani nella massima competizione regionale.

A presentare la sfida uno degli elementi più esperti, così Giuseppe De Francesco: “Siamo arrivati all’inizio di questa stagione carichi e pronti a farci valere. Abbiamo lavorato tanto e sicuramente miglioreremo nel corso della stagione visto che ci sono tanti ragazzi che hanno sì meno esperienza, ma allo stesso tempo tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Il Volley Misterbianco lo ricordo come una formazione molto combattiva e che non molla mai. Proprio per questo dovremo essere altrettanto concentrati e determinati sin dal primo istante, perché vogliamo iniziare alla grande la stagione e far vedere subito di che pasta siamo fatti. Iniziare alla Juvara è meglio, il pubblico di casa amplificherà decisamente la nostra prestazione. Auguro un buon inizio di stagione a tutti e aspettiamo tanto pubblico in palestra”.