La Top Spin Messina aspetta in casa il Santa Tecla Nulvi

Domenica pomeriggio la formazione peloritana cerca il riscatto nella quinta giornata di campionato dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale

MESSINA – Voglia di riscatto per la Top Spin Messina WatchesTogether. Dopo la prima sconfitta stagionale, rimediata con un secco 3-0 a Bagnolo San Vito, si torna in campo per ricevere la visita del Santa Tecla Nulvi nella 5ª giornata d’andata di Serie A1 di tennistavolo maschile. Appuntamento casalingo in programma domenica 23 novembre nella palestra di Villa Dante (ingresso gratuito), con inizio alle ore 17. Dirigerà il match l’arbitro Giovanni Zampaglione di Reggio Calabria.

La Top Spin Messina cerca il riscatto

Davanti ai propri tifosi, la Top Spin punta a lasciarsi alle spalle l’ultima prova incolore per riprendere la marcia che si è bruscamente interrotta dopo aver collezionato tre brillanti vittorie. Terzo posto in classifica a quota 8 il bottino del sestetto formato da Vladislav Ursu, Frane Tomislav Kojić, Niagol Stoyanov, Danilo Faso, Humberto Manhani Jr. e Antonino Amato in questo avvio di torneo. Il presidente Giorgio Quartuccio presenta il prossimo confronto sottolineandone le insidie, ma chiede una pronta reazione ai suoi: “Veniamo da una brutta sconfitta a Bagnolo, una partita nata male e finita peggio. Il fatto che si giochi subito, senza soste, credo sia un bene. Avremo di fronte una squadra che verrà a Messina per fare punti. Il Santa Tecla Nulvi al completo, e con noi dalle informazioni che ho, lo sarà, è una squadra molto forte, potendo contare su due stranieri veramente pericolosi. In particolare il nostro ex atleta Jakub Dyjas, che avrò il piacere di riabbracciare, è in grado di battere chiunque nel nostro campionato. Sarà una partita appassionante e confido che i ragazzi vogliano immediatamente rifarsi dallo scivolone della scorsa giornata”.

L’avversario

Il Santa Tecla Nulvi, neopromosso in A1, chiude attualmente la graduatoria con un punto in quattro turni, frutto del ko di misura (3-2) maturato al debutto contro l’Apuania Carrara, seguito da tre battute d’arresto piene. Dopo lo storico esordio in Champions League ad agosto, nel quale non è riuscita a centrare l’accesso agli ottavi di finale, a dicembre la formazione sarda parteciperà allo stage 2 della Europe Cup. Nel roster affidato al tecnico Francesco Ara, oltre al già citato Jakub Dyjas, giocatore polacco che ha militato nella Top Spin nella stagione 2022/23, figurano il russo Petr Fedotov, il cileno Nicolas Ignacio Burgos Valdes e due degli artefici del salto in massima serie, Costantino Cappuccio e il ceco Tomas Koldas. Completa l’organico Mattias Mongiusti.

Il programma della 5ª giornata di Serie A1:

Tennistavolo Sassari-Marcozzi 22/11 ore 16

Apuania Carrara-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 22/11 ore 18.30

Alfa Food Bagnolese-Virtus Servigliano 23/11 ore 16.30

Top Spin Messina WatchesTogether-Santa Tecla Nulvi 23/11 ore 17

Classifica: Tennistavolo Sassari 12 punti; Alfa Food Bagnolese 11; Top Spin Messina WatchesTogether 8; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 6; Virtus Servigliano* 3; Marcozzi*, Apuania Carrara 2; Santa Tecla Nulvi 1. *una partita in meno