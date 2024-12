La Top Spin Messina ha la pareggite. Quartuccio: “Persa un’altra occasione”

Sfugge ancora la prima vittoria in campionato, il recupero con Norbello termina 3 a 3. Venerdì ultimo impegno dell'anno a Villa Dante contro Cagliari

MESSINA – La Top Spin Messina è costretta ancora a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. A Villa Dante, per la 7ª ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1 maschile, è terminata 3-3 la sfida con il Tennistavolo Norbello. La doppietta di Niagol Stoyanov e il sigillo di Tommaso Giovannetti non sono bastati alla squadra del presidente Giorgio Quartuccio per conquistare l’intera posta. Dall’altra parte Marco Cappuccio conquista due punti e Gaston Alto il terzo.

In classifica un punto a testa, amarezza per la vittoria sfumata e il sorpasso mancato sui diretti rivali. La Top Spin Messina WatchesTogether va a quota 3 in classifica, agganciando Il Circolo Prato 2010, una lunghezza sotto a Norbello e Virtus Servigliano. Venerdì 20 dicembre l’ultimo impegno del 2024. In programma, sempre a Villa Dante, alle ore 17:30, il recupero della 5ª giornata contro la Marcozzi Cagliari, attuale capolista del torneo, a punteggio pieno (10), insieme all’Apuania Carrara che ha però disputato una gara in più rispetto ai sardi.

I ragazzi allenati da Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi, erano al ritorno davanti ai propri tifosi dopo quattro trasferte consecutive. Direzione arbitrale affidata a Giovanni Zampaglione di Reggio Calabria. Così il presidente Giorgio Quartuccio al termine della sfida: “È stata una partita in cui abbiamo iniziato bene, poi siamo andati sotto e successivamente abbiamo rimontato portandoci sul 3-2. Infine ottimo Cappuccio che ha vinto entrambi i suoi singolari e l’ha pareggiata, abbiamo perso un’altra occasione in questa stagione in cui non riusciamo a trovare la vittoria. Ci contavamo tanto a vincere perché ci avrebbe tolto dalla parte bassa della classifica e rimesso in corsa per rientrare più facilmente nella lotta playoff, tutto è ancora aperto ma dobbiamo cominciare a macinare punti. Cagliari prossimo avversario ha vinto tutte le partite, io dò fiducia ai ragazzi chiedo di giocare più tranquilli e spero al contempo in un maggior supporto del pubblico”.

Top Spin Messina – Norbello 3-3

Nel singolare d’apertura, Niagol Stoyanov ha sconfitto 3-1 Sergei Mokropolov. L’equilibrio nel primo parziale è durato fino al 6-6, poi il livornese ha allungato e, una volta approdato sul 10-6, il terzo set-point è risultato quello giusto. Nella seconda frazione partenza sprint (5-1) da parte del padrone di casa e cammino diventato presto agevole, con l’11-3 a testimoniarlo. Mokropolov ha reagito facendo suo il terzo per 11-7. Nel quarto, il giocatore della Top Spin è stato bravo a chiudere il discorso, conducendo sempre dal 4-3 in avanti e rintuzzando ogni tentativo di rimonta dell’avversario. Sul 10-7, Stoyanov ha immediatamente sfruttato la prima chance disponibile per completare l’opera.

Antonino Amato ha ceduto 1-3 a Gaston Alto nel confronto successivo. Combattutissimo il primo set, nel quale il palermitano ha annullato tre set-point (da 10-7) dell’argentino. Ai vantaggi altre tre le chances per Alto, tutte disinnescate da Amato, prima del 15-13 in favore dell’atleta in forza a Norbello. Amato ha preso il largo (8-3) nella seconda frazione e, nonostante il recupero (9-8) del rivale, è passato 11-8. Accelerata (7-3) di Alto nel terzo, con il padrone di casa bravo a risalire fino al 7-6, ma al termine l’argentino ha chiuso 11-8. Con l’inerzia dalla sua, Alto si è imposto 11-5 al quarto, facendo calare il sipario.

Tra Tommaso Giovannetti e Marco Antonio Cappuccio successo ospite per 1-3. L’atleta della Top Spin ha provato ad accorciare il divario nel primo set, portandosi da 8-2 a 8-7, ma con tre punti di fila è stato Cappuccio a prevalere. Secondo parziale, invece, dominato (11-4) da Giovannetti e situazione in parità. Incredibile l’andamento del terzo. Il romano ha avuto due set-point sul 10-8, entrambi sventati da Cappuccio. Battaglia totale, a suon di grandi colpi, con altre quattro opportunità sfumate per Giovannetti ai vantaggi, mentre Cappuccio ha finalizzato la sua terza per il 18-16. Nel quarto set avvio favorevole (5-2) al giocatore dei sardi e epilogo per 11-7 che ha consentito al Norbello di andare avanti (2-1).

Un ottimo Niagol Stoyanov ha quindi battuto 3-1 Gaston Alto, rimettendo la situazione generale in perfetta parità (2-2). Nel primo set il livornese ha condotto costantemente i giochi, prendendo slancio dal 5-2 iniziale. Giunto al 10-6, è riuscito a trasformare la seconda occasione utile. Nel secondo, dopo il 5-1 per Stoyanov, si è rifatto sotto (7-6) Alto. Sull’8-7 tre punti consecutivi e 2-0 firmato da Stoyanov. Grazie all’11-8 del terzo, l’argentino ha dimezzato lo svantaggio. Nel quarto Stoyanov è balzato sul 7-3, ma da 8-6 ha accusato un momentaneo black-out, con Alto capace di mettere a segno quattro punti in serie, capovolgendo il quadro. Annullati due set-point al rivale, ripresa fiducia, Stoyanov ha siglato i due punti decisivi per aggiudicarsi la contesa.

Tommaso Giovannetti ha in seguito regolato 3-0 Sergei Mokropolov, facendo mettere la freccia alla Top Spin. Andando subito forte (5-0), il pongista romano ha conquistato per 11-3 il primo set. Nel secondo il russo è rimasto aggrappato fino al 5-5, poi lo scatto di Giovannetti fino all’11-6. Senza storia pure il terzo parziale, con il padrone di casa che si è issato sul 10-4, esultando al terzo match-point. Il successo (3-1) di Marco Antonio Cappuccio su Antonino Amato ha determinato il definitivo 3-3. Ceduti i primi due set per 11-3, 11-6, il palermitano ha incamerato il terzo rimontando da 5-8 a 11-8. Cappuccio si è però imposto per 11-2 al quarto, regalando il pareggio al Tennistavolo Norbello.

Tabellino

Niagol Stoyanov-Sergei Mokropolov 3-1 (11-8, 11-3, 7-11, 11-7)

Antonino Amato-Gaston Alto 1-3 (13-15, 11-8, 8-11, 5-11)

Tommaso Giovannetti-Marco Antonio Cappuccio 1-3 (7-11, 11-4, 16-18, 7-11)

Niagol Stoyanov-Gaston Alto 3-1 (11-7, 11-7, 8-11, 12-10)

Tommaso Giovannetti-Sergei Mokropolov 3-0 (11-3, 11-6, 11-6)

Antonino Amato-Marco Antonio Cappuccio 1-3 (3-11, 6-11, 11-8, 2-11)