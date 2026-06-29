La Top Spin Messina ingaggia Lubomir Pistej

Lo slovacco è un altro innesto di spessore operato dalla società del presidente Giorgio Quartuccio, in passato ha mostrato più volte il suo valore da avversario

MESSINA – L’atleta slovacco Lubomir Pistej, nato a Prešov il 6 marzo 1984, destro, dallo stile di gioco estroso e aggressivo, porta in dote carisma, vasta esperienza e grande solidità. Autentico giramondo, a livello di club è stato protagonista nel massimo campionato italiano di tennistavolo, in tante occasioni da rivale della Top Spin, con le maglie di Apuania Carrara (2021-2024) e Tennistavolo Sassari (2024-2025), sollevando, complessivamente, tre scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e una Europe Cup.

Pistej, che ha mosso i primi passi nel ŠKST Sporiteľňa Bratislava, vanta in carriera due Champions League con i belgi del Royal Villette Charleroi, oltre a due campionati e due Coppe del Belgio, una Coppa della Repubblica Ceca con il DTJ Hradec Králové, due campionati di Serbia con il Radnički Beočin, una Coppa di Polonia con l’Energa Manekin Toruň, team nel quale ha militato nel 2025/2026. Negli ultimi due anni è stato inoltre di scena negli Usa, in Major League, tra le file di Seattle Spinners e Los Angeles Spinners, sfidando avversari di elevata caratura.

Il palmares di Pistej

Invidiabile il palmarès personale. Nel doppio misto (nove volte campione slovacco), in coppia con Barbora Balážová è stato medaglia d’argento ai Campionati Europei del 2013 e del 2021, bronzo nel 2022. Nel doppio maschile (campione nazionale in tredici occasioni) si è aggiudicato il Challenger Plus Paraguay (2019) con Masataka Morizono, il Challenger Plus Oman (2020) con Aleksandar Karakaševič, il WTT Feeder Fort Lauderdale (2022), il WTT Feeder Havířov e il WTT Feeder Istanbul nel 2025 e il WTT Feeder Senec (2026) con Jakub Zelinka.

Nel singolo, laureatosi per undici volte campione slovacco, ha conquistato il Luxembourg Open e l’Estonia Open nel 2010, classificandosi al 2º posto al Challenger Otočec Slovenia (2019) e al Serbian Open e al 3º al Challenger Minsk Belarus (2019), al WTT Feeder Istanbul (2025) e al WTT Feeder Cappadocia (2026). Ha vissuto l’emozione di partecipare con la Slovacchia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La famiglia della Top Spin Messina WatchesTogether accoglie Lubomir Pistej, certa del suo valore e dell’importante contributo che potrà dare alla squadra in vista della prossima stagione.

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